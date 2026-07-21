A- A+

IGARASSU Gastronomia e turismo ganham destaque com lançamento do Circuito Igaramangue Circuito gastronômico valoriza sabores da culinária local, incentiva visitação ao Sítio Histórico de Igarassu e segue até o mês de setembro, com participação de estabelecimentos locais

A prefeitura de Igarassu, em parceria com o Sebrae e o Instituto Cesar Santos, promove, na tarde desta terça-feira (21), a partir das 16h, o lançamento oficial do Circuito de Gastronomia Igaramangue, o primeiro circuito gastronômico do Litoral Norte de Pernambuco. O evento é totalmente gratuito.

A cerimônia de lançamento ocorre no Donatário Café, localizado na Rua Bernardo Vieira de Melo, nº 64, no bairro do Centro, e marca o começo de uma iniciativa voltada à valorização da gastronomia, da cultura e da identidade local.

Leia também • Prefeitura do Recife concede Medalha do Mérito Capibaribe a Mozart Sales

A prefeitura realiza o evento por meio do Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), órgão municipal que tem o objetivo de capacitar gratuitamente a população local e aproximar os cidadãos das demandas do mercado de trabalho atual.

A proposta principal é destacar os sabores e tradições da culinária local, ampliando a visibilidade dos estabelecimentos participantes.









































Com o objetivo de fortalecer o turismo e a economia criativa do município, o circuito reúne empreendedores do setor gastronômico. Neste lançamento, serão apresentados os detalhes do circuito, que segue até 25 de setembro.

"Como parte da economia criativa em implantação na cidade de Igarassu, ocorre hoje o lançamento do Igaramangue, um circuito gastronômico onde 20 bares e restaurantes criaram receitas para participar, com a interação do público, que vota e escolhe a receita que mais representa o circuito Igaramangue", ressaltou a coordenadora de economia criativa do CTEN, Concita Carvalho.

Concita Carvalho é a coordenadora de economia criativa do Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), da prefeitura de Igarassu, que , que funciona como um polo público voltado para a qualificação profissional, cursos gratuitos e apoio a microempreendedores. | Foto: Divulgação / Internet

A programação também pretende incentivar a visitação ao Sítio Histórico de Igarassu, um dos mais importantes patrimônios culturais do país, que reúne quase cinco séculos de história e abriga a Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião, considerada a mais antiga em funcionamento contínuo no Brasil.

Além de impulsionar os negócios locais e de proporcionar experiências gastronômicas para moradores e turistas, o evento busca consolidar Igarassu como um importante destino turístico e gastronômico do Litoral Norte do estado, promovendo a integração entre cultura, patrimônio histórico e culinária regional.

Para mais informações sobre o Igaramangue, acesse o perfil do Instagram oficial do projeto.

Serviço:

Igaramangue - Festival Gastronômico de Igarassu

Local: Donatário Café

Data de inauguração: Terça-feira, 21 de julho

Horário: A partir das 16h

Período de duração: 22 de julho a 25 de setembro

Endereço: Rua Bernardo Vieira de Melo, 64 - Centro, Igarassu

Realização: prefeitura de Igarassu

Veja também