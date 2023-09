Gastronomia nutritiva: saiba porque a aveia é grande aliada para a saúde alimentar

A- A+

Unir prazer e funcionalidade à alimentação é uma tendência que vem ganhando relevância na gastronomia. Com a mudança de hábitos alimentares durante a pandemia, cresceu a demanda por produtos saudáveis. Um dos principais ingredientes na busca por uma alimentação saudável é a aveia. Sabe por quê?

A aveia é um cereal que se destaca pelo seu valor nutricional, funcionalidade e versatilidade. De acordo a Nielsen, ela está presente em 45% dos lares brasileiros e esse número está em constante crescimento. Além disso, também segundo a Nielsen, o segmento de aveias movimentou 700 milhões de reais em 2022.



As aveias, em geral, são uma fonte natural de beta-glucana, fibras solúveis que auxiliam na regulação dos níveis de açúcar no sangue e no controle do colesterol. As fibras presentes no grão proporcionam sensação de saciedade, que, por sua vez, pode contribuir para o controle de peso. Além disso, a aveia melhora a função intestinal quando aliada a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis.

"A aveia é um alimento muito democrático e pode ser facilmente integrada em todas as refeições do dia, seja no café da manhã, em mingaus ou iogurtes, ou em pratos principais para o almoço e jantar. A aveia não é apenas um grão - é um excelente alimento que chegou para ficar", diz Gisele Pavin, gerente sênior de Nutrição Saúde e Bem-estar da Nestlé. A porção recomendada é de 30 gramas por dia, o equivalente a três colheres de sopa. (Paudel, 2021).



