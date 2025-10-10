A- A+

CULINÁRIA CARIOCA Gastronomika 2025 vive a cultura e a diversidade da culinária carioca Rio de Janeiro é a primeira cidade da América do Sul convidada para ser foco do evento, que acontece no País Basco

A 27ª edição do principal congresso do setor do mundo,que acontece em San Sebastián, País Basco, na Espanha, recebeu as histórias e comidas do Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa foi a convidada da 27ª edição da Gastronomika, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, que aconteceu entre 6 e 8 de outubro no País Basco, Espanha.

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América do Sul a ser convidada para ocupar o posto no evento, em uma iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO).

Durante os três dias de evento, foram servidos mais de uma tonelada de comida, 2.500 pratos e 30 litros de cachaça, no estande do Rio e em outros pontos de ativação.

Estreitando laços

O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, participou da abertura do Gastronomika.

“É uma alegria estar aqui como prefeito do Rio de Janeiro, representando nossa cidade e trazendo um pouco da nossa cultura e da nossa gastronomia para que vocês as conheçam e se encantem. Torço muito para que nos visitem”, discursou.

Na terça (7) de outubro, Paes esteve na sede da prefeitura da capital do País Basco, entregando o documento com o texto da Lei nº 9.071, que torna San Sebastián e o Rio de Janeiro cidades-irmãs.

A formalização fortalece laços de amizade entre as duas capitais e viabiliza agendas de trabalhos conjuntos entre elas.

*Com informações da assessoria



