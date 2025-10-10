Sex, 10 de Outubro

CULINÁRIA CARIOCA

Gastronomika 2025 vive a cultura e a diversidade da culinária carioca

Rio de Janeiro é a primeira cidade da América do Sul convidada para ser foco do evento, que acontece no País Basco

Abertura da 27ª edição do Gastronomika, no País BascoAbertura da 27ª edição do Gastronomika, no País Basco - Foto: Oscar Alonso/Divulgação

A 27ª edição do principal congresso do setor do mundo,que acontece em San Sebastián, País Basco, na Espanha, recebeu as histórias e comidas do Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa foi a convidada da 27ª edição da Gastronomika, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, que aconteceu entre 6 e 8 de outubro no País Basco, Espanha. 

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América do Sul a ser convidada para ocupar o posto no evento, em uma iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO).

Durante os três dias de evento, foram servidos mais de uma tonelada de comida, 2.500 pratos e 30 litros de cachaça, no estande do Rio e em outros pontos de ativação.

Estreitando laços
O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, participou da abertura do Gastronomika. 

“É uma alegria estar aqui como prefeito do Rio de Janeiro, representando nossa cidade e trazendo um pouco da nossa cultura e da nossa gastronomia para que vocês as conheçam e se encantem. Torço muito para que nos visitem”, discursou. 

Na terça (7) de outubro, Paes esteve na sede da prefeitura da capital do País Basco, entregando o documento com o texto da Lei nº 9.071, que torna San Sebastián e o Rio de Janeiro cidades-irmãs. 

A formalização fortalece laços de amizade entre as duas capitais e viabiliza agendas de trabalhos conjuntos entre elas.

*Com informações da assessoria
 

