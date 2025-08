A- A+

reality "Geladeiras em Ação" ganha nova temporada com estreia nesta quinta-feira (7) O programa vai ao ar no GNT toda quinta-feira e no Globoplay

As geladeiras já estão abastecidas para a segunda temporada de "Geladeiras em Ação". O programa, comandado pelo chef Claude Troisgros, estreia no dia 7 de agosto, às 21h45, no GNT, com episódios exibidos semanalmente às quintas-feiras.

A competição reúne o time fixo de jurados Douglas “DG” Silva e a chef Ju Lima, especialista em churrasco e formada pela Le Cordon Bleu, para julgar os pratos feitos por cozinheiros amadores com os ingredientes disponíveis em uma geladeira temática.



Claude compartilha dicas, histórias e críticas com os participantes: “Obviamente eu vou dar a minha opinião em tudo. Eu tenho carinho com os participantes. Se eu vejo que ele erra, posso dar uma ajudinha simpática. Eu não boto aquela pressão, deixo esse trabalho para os jurados”



A cada episódio, um convidado se junta ao júri para avaliar os pratos e decidir quem leva o troféu. Entre os que marcam presença nesta temporada estão: Diogo Nogueira, Elia Schramm, Felipe Bronze, Flávia Quaresma, Heaven Delhaye, Kátia Barbosa, Lucas Corazza, Luiza Souza, Michele Crispim e Tábata Romero.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também