A- A+

GELATO Gelato Borelli inaugura nova unidade no Shopping RioMar com degustação gratuita A marca de gelato artesanal à moda italiana vem expandindo sua presença no Brasil, especialmente em Pernambuco

A Gelato Borelli inaugurou, nesta quarta (19), sua quarta unidade no Recife, em quiosque localizado no piso L1 do Shopping RioMar, bairro do Pina, Zona Sul da Capital pernambucana.

A inauguração foi marcada pelo oferecimento de degustação gratuita de gelatos para o público, que formou fila para provar os diversos sabores.

Com 11 anos de história, a Gelato Borelli está presente em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal, com expertise na produção artesanal de gelatos à moda italiana. Os produtos, que primam pela qualidade, são preparados com ingredientes selecionados – frutas frescas – e sem a utilização de conservantes.

Atualmente, a Borelli tem 230 lojas abertas no Brasil e mais 50 lojas em obras, sendo preparadas para inaugurar, obedecendo ao objetivo de expansão da marca, que projeta chegar às 400 unidades no País em 2026. O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve presente na inauguração da unidade no RioMar.

“Hoje, a Borelli é a maior franquia de gelatos do Brasil”, destaca o franqueado Fábio Farias, que, junto à esposa, Andrea Farias, e ao genro, Alexandre Albuquerque, inaugura a terceira unidade sob sua administração.

Eles foram responsáveis pela chegada das unidades da Borelli na Praça de Casa Forte, inaugurada em dezembro de 2024, e no Shopping Recife, em setembro de 2025.

Nova unidade da Gelato Borelli funciona em quiosque no Shopping RioMar | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Vamos expandir. Nós estamos estudando o mercado. Hojel, estamos nos dois principais shoppings aqui de Pernambuco e também na Praça de Casa Forte (...) Então, pretendemos ir para outros locais, no interior do estado, que nós estamos estudando também”, diz Fábio.

A Gelato Borelli foi criada em 2013, na cidade de Ribeirão Preto (SP). Surgiu do gosto e da dedicação do seu fundador, Eduardo Borelli, em aprender e se aperfeiçoar na produção do tradicional gelato italiano, que possui textura mais cremosa, sabor mais intenso e menor quantidade de gordura do que os sorvetes convencionais.

“Eduardo Borelli, que é o fundador da marca, foi para Itália, estudou bastante o gelato, trabalhou lá com os melhores gelataios do mundo e trouxe para o Brasil toda essa experiência, formando e construindo uma marca de uma qualidade espetacular. Com certeza, os pernambucanos que vierem experimentar a Borelli vão gostar muito”, fala Fábio.

Veja também