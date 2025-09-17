Degustação de gelatos marca inauguração de nova unidade da Gelato Borelli no Shopping Recife
Conhecida pela produção artesanal, franquia brasileira de gelaterias abriu sua terceira loja no Recife nesta quarta-feira (17)
A Gelato Borelli abriu, nesta quarta-feira (17), sua terceira unidade no Recife, localizada no Shopping Recife, em Boa Viagem. Durante a inauguração, o público pôde participar da ação "Gelato Free" e degustar diferentes sabores da marca.
Presente em 26 estados brasileiros, a franquia é conhecida pela produção artesanal do gelato à moda italiana. Com o compromisso de entregar produtos de qualidade, a empresa aposta em ingredientes selecionados, sem conservantes e elaborados com frutas frescas.
Os gelatos e os cascões da marca são produzidos diariamente nas próprias lojas, utilizando um maquinário específico de origem italiano. O menu conta com mais de 90 sabores homologados, sendo os de pistache, doce de leite, gianduia e cioccolato belga os preferidos do público.
Outra marca da Borelli é o investimento na criação de sabores sazonais, que chegam às vitrines em épocas específicas e por tempo limitado. Um exemplo é o novo sorvete sabor bolo de rolo, que será lançado nesta quinta-feira (18), para celebrar a abertura da nova loja no Recife. Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM, compareceu à inauguração no Shopping Recife.
“Antes de tudo, nós nos apaixonamos pelo produto, que é muito saboroso. Conhecemos o modelo de franquia, que é muito sério. O Eduardo Borelli, um dos fundadores, foi para a Itália, aprendeu a fazer gelato e trouxe isso para o Brasil. Agora, queremos expandir a marca em Pernambuco”, comenta o franqueado Fábio Farias, que está à frente da loja com a esposa Andrea Farias e o genro Alexandre Albuquerque.
Essa já é a segunda loja da Borelli que o trio de sócios abre no Recife. A primeira funciona desde dezembro do ano passado, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte. Os empresários já têm planos de abrir uma terceira unidade até o final deste ano, desta vez no Shopping RioMar, no bairro do Pina, na Zona Sul.
Fundada em Ribeirão Preto (SP), em 2013, a Borelli tem como meta de expansão chegar a 400 lojas até 2026. “Já somos a maior franquia de gelaterias do Brasil. Para os próximos anos, a nossa expansão está concentrada no Norte e no Nordeste. Acreditamos que Pernambuco ainda tem espaço para mais lojas”, afirma Camila Gatti, gerente nacional de operações da empresa.