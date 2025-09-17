A- A+

SOBREMESA Degustação de gelatos marca inauguração de nova unidade da Gelato Borelli no Shopping Recife Conhecida pela produção artesanal, franquia brasileira de gelaterias abriu sua terceira loja no Recife nesta quarta-feira (17)

A Gelato Borelli abriu, nesta quarta-feira (17), sua terceira unidade no Recife, localizada no Shopping Recife, em Boa Viagem. Durante a inauguração, o público pôde participar da ação "Gelato Free" e degustar diferentes sabores da marca.

Presente em 26 estados brasileiros, a franquia é conhecida pela produção artesanal do gelato à moda italiana. Com o compromisso de entregar produtos de qualidade, a empresa aposta em ingredientes selecionados, sem conservantes e elaborados com frutas frescas.

Os gelatos e os cascões da marca são produzidos diariamente nas próprias lojas, utilizando um maquinário específico de origem italiano. O menu conta com mais de 90 sabores homologados, sendo os de pistache, doce de leite, gianduia e cioccolato belga os preferidos do público.



Outra marca da Borelli é o investimento na criação de sabores sazonais, que chegam às vitrines em épocas específicas e por tempo limitado. Um exemplo é o novo sorvete sabor bolo de rolo, que será lançado nesta quinta-feira (18), para celebrar a abertura da nova loja no Recife. Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM, compareceu à inauguração no Shopping Recife.

Alexandre Albuquerque, Andrea Farias e Fábio Farias. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“Antes de tudo, nós nos apaixonamos pelo produto, que é muito saboroso. Conhecemos o modelo de franquia, que é muito sé rio. O Eduardo Borelli, um dos fundadores, foi para a Itália, aprendeu a fazer gelato e trouxe isso para o Brasil. Agora, queremos expandir a marca em Pernambuco”, comenta o franqueado Fábio Farias, que está à frente da loja com a esposa Andrea Farias e o genro Alexandre Albuquerque.

Essa já é a segunda loja da Borelli que o trio de sócios abre no Recife. A primeira funciona desde dezembro do ano passado, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte. Os empresários já têm planos de abrir uma terceira unidade até o final deste ano, desta vez no Shopping RioMar, no bairro do Pina, na Zona Sul.

Fundada em Ribeirão Preto (SP), em 2013, a Borelli tem como meta de expansão chegar a 400 lojas até 2026. “Já somos a maior franquia de gelaterias do Brasil. Para os próximos anos, a nossa expansão está concentrada no Norte e no Nordeste. Acreditamos que Pernambuco ainda tem espaço para mais lojas”, afirma Camila Gatti, gerente nacional de operações da empresa.

