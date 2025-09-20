Gelato Borelli segue em expansão no Recife, apostando na produção artesanal

A- A+

A Gelato Borelli, conhecida pela produção artesanal do gelato à moda italiana, segue em expansão no Recife. A cidade acaba de ganhar sua terceira unidade da rede de franquias, sob o comando de Fábio Farias, Andrea Farias e Alexandre Albuquerque, trio que já pilota uma loja da marca no bairro de Casa Forte.



Localizada no Shopping Recife, em Boa Viagem, a loja foi inaugurada na última quarta-feira, com a presença de Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, e fila de pessoas querendo participar da tradicional ação “Gelato Free”, que oferece degustação de diferentes sabores da marca.



“Antes de tudo, nós nos apaixonamos pelo produto, que é muito saboroso. Conhecemos o modelo de franquia, que é muito sério. O Eduardo Borelli, um dos fundadores, foi para a Itália, aprendeu a fazer gelato e trouxe isso para o Brasil. Agora, queremos expandir a marca em Pernambuco”, comenta o franqueado Fábio Farias.



Qualidade

Presente em 26 estados brasileiros, a franquia tem um menu diversificado, que contempla ainda cafeteria completa e cremes de fabricação própria. O carro-chefe, no entanto, é a sobremesa gelada de origem italiana. Com o compromisso de entregar produtos de qualidade, a empresa aposta em ingredientes selecionados, sem conservantes e elaborados com frutas frescas.



Camila Gatti, gerente nacional de franquia da Borelli, explica a diferença entre o gelato e o sorvete. “O gelato tem menos gordura, ar e açúcar, sem contar a quantidade de calorias, que também é menor. Não trabalhamos com insumos artificiais. Utilizamos sempre leite e creme de leite frescos, por exemplo. O resultado é uma explosão de sabor e uma textura muito mais leve”, aponta.



Os gelatos e os cascões da marca são produzidos diariamente nas próprias lojas, utilizando um maquinário específico de origem italiano. O menu conta com mais de 90 sabores homologados, sendo os de pistache, doce de leite, gianduia e cioccolato belga os preferidos do público.



A Borelli também investe na criação de sabores sazonais, que chegam às vitrines em épocas específicas e por tempo limitado. Um exemplo é o novo sorvete sabor bolo de rolo, lançado especialmente para celebrar a inauguração da nova loja no Recife.



No Recife

Essa já é a segunda loja da Borelli que o trio de sócios abre no Recife. A primeira funciona desde dezembro do ano passado, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte. Os empresários já têm planos de abrir uma terceira unidade, até o final deste ano, desta vez no RioMar Shopping, no bairro do Pina, Zona Sul.



“Nós obtivemos um grande resultado em Casa Forte. A comunidade acolheu bem a marca Borelli, o que nos deixou muito satisfeitos. Agora, acreditamos que a história vai se repetir no Shopping Recife”, aposta Fábio.



Fundada em 2013, na cidade de Ribeirão Preto (SP), a Borelli tem como meta de expansão chegar a 400 lojas até 2026. “Já somos a maior franquia de gelaterias do Brasil. Para os próximos anos, a nossa expansão está concentrada no Norte e no Nordeste. Acreditamos que Pernambuco ainda tem espaço para mais lojas”, afirma Camila Gatti.

