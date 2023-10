Geleia de manga com maracujá: aprenda a preparar esse doce prático e delicioso

A- A+

Sabe aquele doce que vai bem no café da manhã, na salada e no lanchinho da tarde? A geleia é esse ingrediente curinga que todo mundo pode fazer para ter sempre em casa. Convidamos o casal de empreendedores chef Demetrius Brito e Gabi Burgo, sócios da "Com açúcar e pimenta" (@comacucarepimenta) para ensinar os segredinhos de uma deliciosa e prática geleia caseira de manga com maracujá que leva pouquíssimos ingredientes, na cozinha do curso de Gastronomia da Faculdade Senac-PE.



Tenta fazer na tua casa e depois diz pra gente se funcionou Tome nota!

Geleia caseira de manga com maracujá

(Por Com açúcar e com @comacucarecomafeto)

Ingredientes:



1 manga Tommy (450g)

1 maracujá (60g)

1/2 limão taiti

5 cravos da india

açúcar demerara (255g)

Modo de preparo:

Corte a manga em cubinhos pequenos e acrescente a polpa de um maracujá. Junte as frutas em uma panela com o açúcar demerara, o suco de meio limão e os cravos, cozinhando em fogo baixo e sempre mexendo para não grudar no fundo. Quando formar espuma (toxinas da fruta), retire-a com a ajuda de uma colher. Cozinhe por mais ou menos 40 minutors, até caramelizar. Separe uma porção e leve o resto ao mixer para bater. Junte a porção que havia reservado e está pronta! Para melhor conservação, colocar em um pote de vidro ainda quente, fechar bem, esperar esfriar e levar à geladeira.

Rendimento: aproximadamente 1/2 kg

