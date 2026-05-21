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BAHIA Gero Salvador realiza jantar a quatro mãos com os chefs Bahia Britto e Nara Amaral O menu do jantar, que será servido no dia 30 de maio, promove o encontro entre as cozinhas da Itália e da Bahia

O Gero Salvador, restaurante localizado no centro histórico da capital baiana, promove o “Encontro de Chefs”. No dia 30 de maio, o chef da casa, Bahia Britto, recebe a chef convidada Nara Amaral, dos restaurantes Di Janela e Caza di Nara, para um jantar a quatro mãos.

Ambos os chefs são baianos. Segundo a assessoria de imprensa do Gero, eles compartilham uma mesma base com raiz regional aliada aos códigos da cozinha italiana. Essa dualidade deve conduzir a narrativa da noite.

O menu valoriza ingredientes nativos, como mandioca, licuri, cupuaçu, maxixe, caju e lambreta, explorados de acordo com a identidade de cada cozinha. Servido no formato menu degustação, o jantar deve combinar técnicas clássicas, como crudo, carpaccio, massas frescas e molhos cremosos, a abordagens modernas.



Um dos destaques entre os pratos que serão servidos é o crudo de peixe com caju, de inspiração mediterrânea com acento brasileiro. O carpaccio de língua com molho de ostra e picles de maxixe cruza referências italianas, asiáticas e nordestinas.

Outro item do menu é o paglia e fieno com vieiras, conectando a tradição da massa fresca italiana ao litoral brasileiro. Já as texturas de mandioca prometem explorar um ingrediente emblemático brasileiros de diferentes formas, temperaturas e consistências.

Criada a quatro mãos, a sobremesa conta com chocolate baiano como ponto de partida. Ele dialoga com a tradicional gelateria italiana e ingredientes nordestinos.

Serviço:

“Encontro de Chefs”

Quando: 30 de maio, das 20h às 23h30

Onde: Gero Salvador - Praça Castro Alves, 05, Salvador, Bahia

Valor: R$ 420 por pessoa (taxas de serviço, e água com e sem gás incluso)

Reservas: (71) 99946-4088 | 99611-9850 | 2201-6332



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