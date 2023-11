A- A+

la liga Girona vira sobre Rayo Vallecano e mantém liderança do Espanhol Com a vitória, o Girona abre provisoriamente cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid

O Girona venceu o Rayo Vallecano neste sábado (11) por 2 a 1, de virada e fora de casa, e manteve a liderança do Campeonato Espanhol nesta 13ª rodada.

Com a vitória, o Girona, que está firmando o melhor início de temporada de sua história, abre provisoriamente cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid, que ainda neste sábado recebe o Valencia.

Atrás no placar desde os primeiros minutos, quando Álvaro García marcou para o Rayo (5'), o Girona conseguiu empatar na reta final do primeiro tempo, com o atacante ucraniano Artem Dovbyk anotando seu sétimo gol no campeonato (42').

O Rayo ainda acertou duas bolas na trave, mas foi o Girona que saiu com a vitória, graças ao gol do brasileiro Sávio (65') na segunda etapa.

