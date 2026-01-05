A- A+

Sabores Globo de Ouro 2026: confira cardápio exclusivo do chef Nobu Matsuhisa para o Prêmio Pelo terceiro ano consecutivo, evento aposta na ideia de unir arte culinária com o cinema Hollywoodiano, com ênfase nos frutos do mar e assinatura do chef japonês

Hollywood recebe, no próximo domingo (11), a cerimônia do Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema mundial. E a festa do cinema também celebrará a alta gastronomia no imponente Beverly Hilton Hotel, que finalmente revelou seu menu exclusivo, divulgado pela coluna Paladar do Estadão.



Pelo terceiro ano consecutivo, o chef Nobu Matsuhisa, que comanda os restaurantes Nobu, assina o cardápio oficial que será oferecido no evento, que aposta na ideia de unir arte culinária com o cinema Hollywoodiano, com ênfase nos frutos do mar e assinatura do chef japonês.

Menu exclusivo

O menu abre com com as entradas do clássico yellowtail jalapeño, seguido pelo Caviar Cup, que une peixe com a iguaria que dá nome ao prato. A salada de lagosta com molho picante de limão propõe o contraste equilibrado do frescor com a intensidade dos temperos, enquanto o trio de niguiris pincelados com molho nikiri - intitulados Tai Matsuhisa, Salmão e Atum - traduz a essência da culinária nipônica.



O prato principal dá destaque ao emblemático bacalhau negro ao missô, famoso prato que conquistou paladares ao redor do mundo e se tornoumarca registrada do chef Nobu. Para a sobremesa, uma criação inspirada na gastronomia do Oriente e do Ocidente: mousse de chocolate branco, pão de ló de pistache e bolo de matcha cerimonial decorado com uma moeda dourada exclusiva do Nobu.

Harmonização

Para beber, o Globo de Ouro continua apostando na parceria com Moët & Chandon. O Impérial Brut, com notas frutadas e frescor mineral, especialmente escolhido para harmonizar com os sabores umami dos pratos de Nobu. Já o Rosé Impérial, com toques de frutas vermelhas e flores, complementa o novo prato de lagosta yuzu.



Destaque para a água oficial do evento, a Saratoga Spring Water, servida em elegantes garrafas azul cobalto.

