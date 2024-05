A- A+

FRAPPE Go Coffee lança novo frappe inspirado no lançamento de ''Garfield - Fora de Casa''; confira A rede de cafés também disponibiliza uma linha com três copos personalizados do Garfield

Inspirada no lançamento da animação ''Garfield - Fora de Casa'', que estreou nos cinemas na quinta-feira, dia 2 de maio, a Go Coffee anunciou, em parceria com a Sony Pictures, o novo frappe sabor chocolate com laranja.



Além de disponibilizar a bebida gelada em todas as unidades, a rede de cafés lançou uma linha com três copos personalizados do icônico Garfield. Para começar a colecionar os produtos customizados do faminto gato animado, basta comprar o novo sabor de frappe e o cliente automaticamente ganha um dos copos à sua escolha.



No balcão das lojas, o frappe de chocolate com laranja com o copo colecionável pode ser adquirido por R$ 30. Vale ressaltar que os copos não são vendidos separadamente.

"Estamos muito animados em trazer essa parceria com a Sony Pictures e com o filme do Garfield. O frappe de chocolate com laranja traz uma experiência única aos nossos consumidores, com um sabor inédito e exclusivo que promete agradar crianças e adultos. É mais um convite a toda família para aproveitar o sabor e a imersão Fora de Casa'', comenta Eloi Ferreira, sócio fundador e Desenvolvedor de Produtos da Go Coffee.

Para acompanhar a novidade, a rede oferece ainda um cardápio completo de doces e salgados. Entre os destaques estão os cookies de limão, chocolate belga e o novo sabor banana cinnamon; waffles doces e salgados, brownies e sanduíches variados.



Sobre o filme:

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

