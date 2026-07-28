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nova york Graciela é o novo restaurante do Grupo Don Julio, em Nova York; conheça Taverna leva a essência dos bodegones portenhos para a Big Apple, no bairro de West Village

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O nobre bairro de West Village, em Manhattan, Nova York, foi o ponto escolhido pelo proprietário dos restaurantes argentinos, os fenômenos Don Julio e El Preferido de Palermo, ambos em Buenos Aires, para desembarcar com o seu novo projeto gastronômico. O primeiro fora da Argentina.

Homenagem e essência

E é em homenagem à sua mãe que o empresário Pablo Rivero marca território na Big Apple.



Acaba de inaugurar o Graciela, em parceria com Adam e Alex Saper, dupla responsável por levar a rede Eataly para os Estados Unidos, casa que leva não somente o sotaque portenho para a Manhattan, mas principalmente a essência dos bodegas de bairro, verdadeiros patrimônios na capital argentina, onde vizinhanças inteiras se reúnem para um papo, um trago e um petisco. Sem contar o tempo.

O tradicional flan com doce de leite e creme do El Preferido de Palermo também está no menu do Graciela. Foto: Nino Schinco/Divulgação

Comida e hospitalidade

À mesa e na hospitalidade, a taverna é basicamente uma extensão das casas irmãs mais velhas.



Uma boa parrilla construída sob medida, cortes bovinos com a mesma régua de qualidade do Don Julio, milanesas, empanadas, saladas fresquinhas, as clássicas papas fritas e uma charcuteria de primeira classe, como já é marca 'registrada' do grupo portenho.

Consulte o menu de inauguração aqui

Time de cozinha e os empreendedores do restaurante Graciela. Foto: Nino Schinco/Divulgação

Para transportar o seu DNA para Nova York, Rivero recrutou seus profissionais-chave para implementar a operação de gastronomia e o formato de hospitalidade que Pablo tanto preserva.



Levar a hospitalidade argentina para Nova York é um sonho que cultivo há muitos anos, mas eu sabia que ele só poderia se tornar realidade com os parceiros certos. Adam e Alex entenderam desde o primeiro momento que restaurantes verdadeiramente marcantes são construídos com tempo, paciência e um compromisso compartilhado com a excelência. A experiência deles e o profundo respeito que demonstraram pelo que construímos na Argentina me deram a confiança de que, juntos, poderíamos criar algo realmente especial”, afirma Pablo Rivero.





À frente da cozinha está a chef Victoria DeGiorgio, que trabalhou por mais de cinco anos ao lado de Rivero e, mais recentemente, foi a chef principal do El Preferido, acompanhada pelo sous-chef e parrillero Nicolás Stadnitchi, que integrou a equipe do Don Julio por quase cinco anos.



A equipe argentina é complementada pelo diretor culinário Jason Pfeifer, que já atuou nos restaurantes Per Se, Gramercy Tavern e Maialino, antes de assumir os cargos de diretor culinário e diretor executivo no Mattos Hospitality.

Milanesa é um clásssico argentino que integra o cardápio do Graciela. Foto: Nino Schinco/Divulgação

Nós nos apaixonamos pela simplicidade e pela generosidade que definem a cultura gastronômica argentina. O fio condutor do Graciela é o compromisso com uma seleção criteriosa dos ingredientes, desde os agricultores que os cultivam até os produtores de vinho, tanto de vinícolas históricas quanto de pequenos projetos de mínima intervenção. Somos inspirados por pessoas que cuidam profundamente da terra e preservam as tradições que herdaram”, afirma Alex Saper, sócio do projeto.

Carnes feitas na parrilla: um dos pontos altos da nova casa nova-iorquina com DNA portenho. Foto: Nino Schinco/Divulgação

Atualmente, o Don Julio ostenta uma Estrela Michelin, uma Estrela Verde Michelin e integra a prestigiada lista The World's 50 Best Restaurants, enquanto o El Preferido faz parte da lista Latin America's 50 Best Restaurants.



SERVIÇO

Graciela

Onde: Avenida Greenwich, 81, West Village, Nova York (NY)

Funcionamento: segunda a quarta-feira, das 17h às 22h; quinta a sábado, das 17h às 23h

Instagram: @gracielanyc

Site: gracielanyc.com

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