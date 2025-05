A- A+

McDonald's Grimace Shake volta ao McDonald's em edição limitada, com pré-venda no dia 12 de maio Novo McShake é inspirado no curioso personagem roxo, melhor amigo de Ronald

Leia também

• Dia das Mães: restaurantes do Recife e Olinda oferecem menus especiais; confira opções

• Recife Coffee chega na 10ª edição; abertura acontece neste sábado (3), no Bairro do Recife

O curioso Grimace está de volta ao McDonald´s. Sucesso entre os clientes da rede em todo o mundo, a criatura roxa, sem raça definida, é o melhor amigo do personagem símbolo da rede, Ronald.

Por tempo limitado, o Grimace terá o seu próprio milk-shake nas lojas da marca no Brasil que, obviamente, carregando a sua cor característica.



O Grimace Shake é preparado à base de frutas roxas e terá pré-venda aberta no próximo dia 12 de maio no app do McDonald´s e venda presencial no dia 13.

O Grimace fez uma breve passagem pelo Lollapalooza Brasil, promovendo o Grimace Shake pela primeira vez.

Veja também