A- A+

HAMBÚRGUER Grupo Bode do Nô inaugura casa especializada em hambúrgueres Restaurantes vinham funcionando no sistema delivery desde a pandemia

O Grupo Bode do Nô inaugura sua quarta unidade na semana que vem, desta vez voltada para hambúrgueres artesanais. Localizado em Boa Viagem, o Burger do Nô chega com o diferencial de um ambiente aconchegante e um cardápio elaborado especificamente para os apreciadores de hambúrgueres de alta qualidade. No comando da casa e no cuidado com todos os produtos está o chef Danilo Gomes, que, entre vários cursos na área de gastronomia, foi aluno da renomada escola Cordon Bleu.

A nova casa é mais um fruto da empresa de família que começou em 1991, quando o casal Seu Nô e Dona Maria Gomes montaram uma pequena barraca de bebidas e petiscos regionais no Condomínio Ignez Andreazza, no bairro de Areias. já o primeiro restaurante foi aberto em 1992, em Afogados.

Um dos destaques da casa é o Pork Burguer, com pão brioche, blend de carnes especiais na parrilla, pedaços de panceta, queijos, cebola caramelizada e maionese caseira. Outro bastante pedido, especialmente pelo tamanho, é o BBQ Duplo, com pão brioche, dois blends de carnes especiais grelhados na parrilla, duplo mix de queijos, bacon crocante e molho barbecue.

Já o Nô Bacon é feito com blend de carne Angus grelhado na parrilla, tomate fresco, queijo cheddar e maionese da casa. Para os amantes das carnes regionais, a pedida é o Noripan, um pão brioche, com linguiça de bode defumada, grelhada na parrilla, com maionese da casa, chimichurri e vinagrete. Ele é inspirado no Choripan argentino, um sanduíche com chouriço e pão. Entre as sobremesas, as mais pedidas são o milkshakes (doce de leite, cheesecake, pudim, creme e ovomaltine).

"Diferente dos hambúrgueres convencionais, que são produzidos em grande escala e utilizam ingredientes industrializados, o hambúrguer artesanal é feito com carnes selecionadas, pães especiais, molhos caseiros e ingredientes frescos, como verduras e queijos”, explica Danilo.

SERVIÇO

O Burguer do Nô está localizado na Avenida Visconde de Jequitinhonha, número 106, em Boa Viagem. A casa abre diariamente. De domingo a quinta, o horário vai das 17h à 01h. Já nas sextas e sábados, o funcionamento vai das 17h e se estende até cinco da manhã. Mais informações pelo site. O serviço de delivery funciona das 17h às 23h.

Veja também

Carnaval 2023 Arena Gastronômica do Carnaval inicia as operações na próxima quarta-feira (15)