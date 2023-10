A- A+

Dia do Nordestino Grupo Bode do Nô prepara pratos exclusivos para celebrar o Dia do Nordestino Os pratos ficarão disponíveis a partir do dia 05 de outubro até o dia 11 de novembro

O Grupo Bode do Nô, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, promete pratos exclusivos para a celebração do Dia do Nordestino. O restaurante vai oferecer diversas opções exclusivas aos clientes, valorizando iguarias do interior de Pernambuco.

Com valores bem acessíveis ao público, os pratos ficam disponíveis até o dia 11 de novembro.

O cardápio especial foi desenvolvido pelo Chef Lázaro Soares e teve detalhes finalizados pelo Chef Danilo Gomes, realizando um prestígio ao interior do estado.

Confira a seleção:

Xerém de Galinha Guisada

Moqueca Pernambucana

Pudim de Rapadura

Torta de Cartola com Sorvete de Creme

