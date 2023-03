Grupo The Match inaugura bar e hamburgueria em Boa Viagem nesta sexta-feira (24)

A- A+

O grupo The Match está lançando nesta semana o bar Bela Toca. O local irá funcionar no antigo The Match e After Match, com a proposta de trazer um novo conceito de boteco para a capital pernambucana, com drinks autorais, diversidade de rótulos de cervejas e menu assinado pela chef Tati Mendonça.

Buscando atrair o público jovem, o bar traz ainda música ao vivo, comidas tradicionais de boteco, e uma hamburgueria que funciona entre as 22h e 7h, para o pós-barzinho ou pós-boate.

A inauguração acontece nesta quinta-feira (23), às 19h, para convidados. Já na sexta-feira (24), a partir das 18h, para o público. O boteco e a hamburgueria Bela Toca vão funcionar na Av. Domingos Ferreira, 1950 - Boa Viagem, ao lado do Match Hall.

