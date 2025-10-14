A- A+

ITALIANO Grupo Toscana inaugura restaurante no Parque Gourmet, do Shopping Recife A Toscana Forneria, de Manoel Fernandes, abre as portas no próximo dia 30 de outubro

Com data de abertura marcada para 30 de outubro, o espaço Parque Gourmet, novo polo gastronômico do Shopping Recife, em Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana, terá entre as operações a Toscana Forneria, do empresário Manoel Addobbati Fernandes.



A nova casa segue a linha da veterana Toscana Trattoria, que fica no mesmo bairro, focada em culinária italiana.



Forneria

O novo restaurante no Parque Gourmet, que ainda conta com casas como Sushi Yoshi e Cia do Chopp, terá 250 lugares e, de acordo com o empresário, vai apostar em cozinha italiana moderna, com forno e grelha, massas artesanais, carnes e pizzas de fermentação natural.

A ambientação ficou a cargo do escritório FM Arquitetura.

“Inaugurar a Toscana Forneria no Shopping Recife é um marco importante. É levar a essência da Trattoria Toscana para um ambiente mais dinâmico e acessível, mantendo nosso padrão de excelência e identidade italiana”, comenta Manoel Fernandes.



O grupo gastronômico ainda conta com o Ça Va Bistrô, sendo a primeira casa de Manoel Fernandes, inaugurada em 2010, voltada para um menu europeu com acento francês.

*Com informações da assessoria de imprensa

