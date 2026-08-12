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50 best latam Guadalajara, no México, será a sede do Latin America's 50 Best Restaurants 2026; saiba mais Capital do estado de Jalisco receberá pela primeira vez a cerimônia dos 50 melhores restaurantes da América Latina

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Marcada para o próximo dia 1º de dezembro, a cerimônia de divulgação da lista Latin America´s 50 Best Restaurants 2026, acobtecerá na vibrante cidade mexicana Guadalajara, capital do estado de Jalisco, bastante conhecido pelo cultivo de agave - matéria-prima essencial para produção de tequila.



"A chegada do Latin America's 50 Best Restaurants a Guadalajara confirma o que os próprios chefs e produtores de Jalisco vêm construindo há anos: uma gastronomia com identidade própria, capaz de competir e estar no mesmo nível do melhor que o continente oferece", celebra Michelle Fridman Hirsch, secretária de Turismo do Estado de Jalisco.

É a primeira vez que a cidade será anfitriã da cerimônia, e a quarta vez que o México recebe o evento que reúne cozinheiros, cozinheiras, empresários do setor de restaurantes, sommeliers e jornalistas de todo o continente.



Confira a lista de 2025 aqui.

Parada obrigatória em Guadalajara: comer pratos típicos. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

“Estamos extremamente entusiasmados em trazer o Latin America’s 50 Best Restaurants para Guadalajara pela primeira vez. Ao retornar ao México pela quarta vez, esperamos celebrar uma cidade cujo legado cultural, hospitalidade e excepcional identidade culinária encarnam o espírito de descoberta e diversidade que está no coração da nossa missão. Guadalajara oferecerá um ambiente inspirador para reconhecer as extraordinárias experiências gastronômicas encontradas em toda a América Latina”, afirmou Rikki Tidball, diretor-geral de eventos do Latin America’s 50 Best Restaurants.



Banca de mercado público em Guadalajara Foto: Vanessa Lins/Cortesia

A cidade

Guadalajara, no centro-oeste do México, é segunda maior cidade do país, e fica a uma hora de avião da Cidade do México, e tem uma cena cultural vibrante.

Artes plásticas e arquitetura são pontos fortes da cidade, que oferece muitas galerias com mostras de artistas locais e estrangeiros, além de um centro histórico preservado, marcado por construções dos séculos XVIII e XIX, e onde ficam a Catedral de Guadalajara, Praça de Armas, Praça da Libertação e Teatro Degollado.



“É uma honra continuar nossa longa parceria com o Latin America’s 50 Best Restaurants na estreia dos prêmios em Jalisco. Há mais de 125 anos, a S.Pellegrino impulsiona o universo da alta gastronomia, celebrando as pessoas, lugares e experiências que fazem da culinária uma linguagem universal. Estamos muito empolgados em dar as boas-vindas à comunidade culinária mundial em Jalisco, uma região cuja rica herança gastronômica e renomada hospitalidade oferecem o cenário perfeito para celebrar a excelência e a inovação”, disse Paolo Passoni, diretor de Parcerias Internacionais e Eventos da Sanpellegrino.



Outro 'ponto de referência' da cidade é a tequila. Fica próxima a ela a região produtora de agave-azul, que é o ingrediente base para a tequila.

Uma das expressões artísticas mais emblemáticas do país são os grupos de mariachi que, apesar se apresentarem por todo o México, nasceu na região oeste, onde fica Jalisco.

A cultura culinária de Guadalajara oferece sabores fortes, oriundos não somente do largo uso de pimentas, mas também de ourtos condimentos.

Os guisados de carne são bastante consumidos, bem como as tortilhas. A birria é um exemplo da receita, uma das mais famosas, com carne de cabra cozida lentamente com mistura de pimentas e especiarias até ficar muito macia.

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