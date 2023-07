A- A+

Drinque 'Guest Bartender' no Voar com Lucas Santos e Luciano Guimarães; saiba o que é O encontro dos dois mixologistas será na quinta (6), em Boa Viagem, com coquetéis a preço único

Na próxima quinta-feira, 6, o bartender e mixologista Lucas Santos, que assina a coquetelaria do restaurante recifense Voar, no bairro do Boa Viagem, vai receber o colega de coqueteleiras Luciano Guimarães, instrutor da escola Cocktail Brasil e dono do bar de drinques Ponto Cego Speakeasy, no Pina, para o "Guest Bartender".

Na noite em que a dupla irá criar seis drinques inéditos, cada um três, vendidos a preço único - R$ 28 cada.





Luciano Guimarães, do Ponto Cego, vai criar três drinques para a ocasião

SERVIÇO

"Guest Bartender" no Voar

Lucas Santos recebe Luciano Guimarães

Endereço: rua Baltazar Pereira, 130, 1º Jardim, Boa Viagem

Instagram: @voaarrestaurante

