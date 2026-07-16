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50 best discovery Guia 50 Best Discovery anuncia lista atualizada e estreia de cinco estabelecimentos brasileiros Plataforma global reúne mais de 3.500 endereços de hospitalidade de todo o mundo

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Hoje (16), uma notícia movimentou o setor de hospitalidade e restauração. A plataforma 50 Best, responsável pelos rankings e listas The World's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, The World's 50 Best Hotels e The World's 50 Best Vineyards, anunciou a lista atualizada do seu guia online 50 Best Discovery, com a inclusão de mais de 650 novos estabelecimentos localizados em mais de 75 cidades e municípios aparecendo pela primeira vez no guia. Desse montante, há 210 restaurantes, 110 bares e 130 hotéis.

Mais 190 vinícolas foram acopladas como uma nova categoria.

Estreantes brasileiros

No Brasil, mais cinco estabelecimentos estrearam no 50 Best Discovery. O restaurante Capincho, em Porto Alegre; Casa 201, no Rio de Janeiro; e Ryo Gastronomia, em São Paulo; e o Janeiro Hotel, na capital carioca. Confira a lista completa no site do 50 Best Discovery.

"O guia enaltece tantas cozinhas pelo mundo destacadas pela autenticidade. É uma alegria dar luz para a comida brasileira do Sul do Brasil. Também nos traz mais responsabilidade: temos uma oportunidade de promover a biodiversidade do bioma pampa, que é exclusivamente dos gaúchos", comenta Marcelo Schambeck, chef do Capincho.

O restaurante, em Porto Alegre, é dedicado à cultura sulista, e vem desenvolvendo um trabalho autoral a partir do repertório regional de ingredientes, respeitando a sazonalidade e cruzando técnicas tradicionais com técnicas contemporâneas afiadas.

Schambeck toca a casa junto ao sócio e mixologista Fred Muller e Flavia Mu, responsável pela seleção de vinhos + hospitalidade.



Saiba mais sobre o Capincho em nossa matéria aqui.





Gastronomia do Capincho, em Porto Alegre, valoriza o bioma do pampa com criatividade. Fotos: Vanessa Lins/Cortesia

Curadoria online

Atualizada anualmente, a lista online 50 Best Discovery agora conta com mais de 3.500 estabelecimentos de hospitalidade distribuídos por mais de 800 cidades e municípios ao redor do mundo.

Pernambuco está representado pela Taberna Quina do Futuro, do chef André Saburó Matsumoto, que entrou na plataforma global em 2019. Confira aqui.

Quem escolhe?

Os estabelecimetos que integram o 50 Best Discovery são elencados a partir de um determinado número de votos das Academias de especialistas responsáveis pela elaboração das principais listas globais e regionais da 50 Best.

Ou seja. É uma curadoria embasada, feita por especialistas em gastronomia, coquetelaria, hotelaria e hospitalidade de todo o mundo, servindo, portanto, de ferramenta confiável para viajantes que buscam experiências em restauração confiáveis.

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