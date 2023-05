Guia Michelin aponta os melhores restaurantes de Dubai; veja quais são

A- A+

O Guia Michelin passou a contemplar Dubai, nos Emirados Árabes, no ano passado. A segunda edição do prêmio gastronômico em um dos destinos turísticos mais procurados do mundo foi revelada nesta terça-feira (23), em evento realizado no luxuoso hotel Atlantis, The Royal.

No total, o prêmio apontou 90 restaurantes, representando 23 culinárias diferentes. Representante da culinária indiana, o Trèsind Studio entrou para a lista dos reconhecidos com duas estrelas.

Entre os estabelecimentos com três estrelas, as novidades são O Avatāra, sob o comando do talentoso chef Rahul Rana, o Dinner by Heston Blumenthal e o Moonrise, do chef Solemann Haddad, que combina ingredientes do Oriente Médio com técnicas japonesas.



Foram selecionados também 17 restaurantes Bib Gourmand, caracterizados por oferecer uma experiência gourmet com boa relação custo-benefício. Além de todos os 14 já reconhecidos em 2022, três novos foram incluídos na lista: 21 Grams, bistrô com menu inspirado na culinária balcânica, 3Fils, de cozinha asiática contemporânea, e o Aamara, de culinária indiana moderna.



A categoria Green Star premia restaurantes que estão na vanguarda das práticas sustentáveis. Na segunda edição do Guia de Dubai, dois novos estabelecimentos se destacaram neste tema: O Boca e Teible. A lista completa está disponível no site do prêmio.

