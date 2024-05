Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2024 será transmitido ao vivo; saiba onde assistir

A- A+

A cerimônia do Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2024, nesta segunda-feira (20), a partir das 19h, contará com transmissão ao vivo pela edição especial do programa Sabor & Arte, com exibição simultânea no Sabor & Arte 2, canais disponíveis no Samsung TV Plus, sob comando do jornalista e crítico gastronômico Josimar Melo.

O evento, realizado no Copacabana Palace (RJ), gera muita expectativa por diversas razões. O lançamento da sétima edição nacional do guia põe fim a um hiato de três anos - a última ocorreu em 2020 - e as Estrelas Michelin são muito aguardadas pelos chefs de alta gastronomia.

Ao longo da noite de gala, o assinante do Sabor & Arte irá descobrir quais restaurantes ingressam ou estão mantidos na atualização do guia, além dos selecionados na categoria Bib Gourmand, que reconhece restaurantes de boa qualidade e bom preço.

Destaques

Josimar Melo destaca a inclusão da Estrela Verde, que premia os restaurantes comprometidos com a sustentabilidade. Inédita no Brasil, a categoria visa contemplar estabelecimentos que proporcionam uma experiência gastronômica que combina excelência e responsabilidade ecológica.

O apresentador acredita que, apesar da cautela e do rigor para a inclusão no guia, o cenário pode ter mudado. "Para o Michelin, nenhum restaurante brasileiro tinha a cotação máxima, que são 3 estrelas. De resto, podemos ter várias novidades também nas outras cotações (2 e 1 estrela). Da última edição, contando os restaurantes que ainda estão em atividade, havia três com 2 estrelas, e dez com 1 estrela. A expectativa, claro, é que aumente o número de estrelas no Brasil", diz.

As tradicionais Estrelas Michelin foram distribuídas pela primeira vez em 1926, pouco mais de duas décadas após a criação do guia homônimo pelos irmãos Andre e Edouard Michelin. Para os restaurantes conquistá-las, é preciso atender aos seguintes critérios: qualidade dos produtos; domínio do sabor e técnicas culinárias; a personalidade do chef na cozinha; relação qualidade/preço e a consistência entre visitas.

SERVIÇO:

Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2024

Segunda-feira (20/5), às 19h

Transmissão ao vivo pelo canalSabor & Arte, nas operadoras Claro (561), SKY (495), Vivo (617), Oi (153) e na plataforma de streaming New Brasil Plus. No Samsung TV Plus tem uma versão especial do canal: o Sabor & Arte 2 (2169).

Veja também

tradição Sodiê Doces celebra sabores brasileiros e lança linha de bolos regionais