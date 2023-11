Em primeira edição na Argentina, Guia Michelin avalia 64 restaurantes; um teve 2 estrelas

A- A+

O Guia Michelin passou a contemplar a Argentina. A primeira edição no país condecorou seis casas com uma estrela e apenas um restaurante com duas estrelas - o Aramburu, localizado na Recoleta, em Buenos Aires, e capitaneado pelo chef Gonzalo Aramburu.



Entre seis contemplados com uma estrela, o guia gastronômico - o mais tradicional do mundo - coroou com uma estrela o trabalho na parrilla do restaurante Don Julio. A casa, que fica localizada em Buenos Aires, também levou a estrela verde, concedida a restaurantes sustentáveis, e o prêmio de Sommelier do Ano a Martín Bruno. A segunda casa do grupo, o El Preferido, dedicada à cozinha portenha contemporânea, também foi condecorada com a estrela verde.



Além de Don Julio, os outros restaurantes que ganharam uma estrela foram: Zonda Cocina de Paisaje (Mendoza), Casa Vigil (Mendoza), Brindillas (Mendoza), Azafrán (Mendoza) e Trescha (Buenos Aires).



Apesar do total de 64 restaurantes portenhos e mendoncinos listados, nesta primeira avaliação, nenhum estabelecimento recebeu três estrelas, que estabelece o topo da premiação. Outros sete restaurantes receberam o Bib Gourmand, classificação dada a locais que possuem custo-benefício.

Conhecido pela hospitalidade, o Don Julio recebeu o Art of Hospitality Award no Latin America's 50 Best Restaurants em 2018, devido ao impecável serviço de sala. Foto: Agustin Mercado



Levando a parrilla, traço identitário das raízes culturais da Argentina, à sua expressão máxima, o restaurante Don Julio é uma tradição que não para de evoluir. A casa herdada dos pais e avós pelo sommelier e empresário Pablo Rivero, eleita o segundo melhor restaurante latino-americano segundo o Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 e 19° World’s 50 Best Restaurants 2023, traz para a mesa gado de pasto de Aberdeen Angus e Hereford. Todos os gados são criados no interior da cidade, em meio a um processo ético e respeitoso em todas as fases: da criação ao abate, manejo e cozimento. O processo do campo à mesa lhe rendeu o título de melhor restaurante de carnes do mundo, dado pelo ranking internacional World’s 101 Best Steak Restaurants.



"Nosso objetivo é que o comensal saboreie o genuíno e o natural, que acreditamos ser o novo luxo. Cada corte servido no restaurante passa por um processo de maturação diferente, respeitando as reações organolépticas de cada parte, para proporcionar mais maciez e sabor, sem transformar os sabores primários do animal local", explica Pablo, que, na cozinha, conta com o talento de Guido Tassi, especialista em charcutaria.

Pablo Rivero herdou a casa dos pais e avós. Foto: Agustin Mercado



Com o pilar da sustentabilidade, o Don Julio preza pelo vínculo com a natureza do país e com tudo o que acontece no mundo da pecuária e da agricultura, respeitando as estações e cultivos de produtos que se produzem em cada época do ano. Dentro deste mundo está a horta comunitária, no bairro de Palermo Vermelho, localizada a poucos metros do restaurante. A casa também possui um projeto de pecuária regenerativa, onde tudo no gado é aproveitado e sua criação e sistemas de produção geram um impacto mínimo ao meio ambiente.

Além da carne, sustentabilidade e sazonalidade, o vinho também é um dos pontos fortes do restaurante. A impressionante vinícola, que possui mais de 14 mil rótulos de vinhos argentinos, é cuidadosamente selecionada por Pablo. Conhecido pela hospitalidade e carinho que traz à mesa, o Don Julio, em 2018, recebeu o Art of Hospitality Award no Latin America's 50 Best Restaurants, devido o impecável serviço de sala comandado por Valeria Mesones.

Serviço:

Don Julio

Guatemala 4691, Palermo Viejo,

Buenos Aires, Argentina

Tel: +(5411) 4831-9564

