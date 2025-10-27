A- A+

DIA DAS BRUXAS Halloween na cozinha e na mesa: aprenda receitas divertidas! A chef Bru Calderon ensina opções divertidas para o Dia das Bruxas

A cada ano mais popular no Brasil, o Dia das Bruxas - ou tradicionalmente chamado de Halloween - o 31 de outubro é marcado por uma estética bastante peculiar, em que o clima de terror ganha ares divertidos, principalmente à mesa.

Monstros, bruxas, personagens de filmes de terror famosos e teias de aranha aparecem nos cenários alusivos à data.

Hambúrguer "monstruoso'" é fácil de fazer para a criança entrar no clima de Halloween. Foto: Bru Calderon/Divulgação

Comida

ou susto?

Se você quer preparar um menu temático para receber amigos ou animar a criançada em casa, a chef Bru Calderon ensina receita super práticas de fazer que são a cara do Dia das Bruxas.

A chef

Bru Calderon ensina receitas em suas redes sociais, que acumulam 132 mil seguidores no Instagram e mais 132 mil no Pinterest, adotando o lema de “ajudar você a se tornar Chef da sua Cozinha!”. Calderon também é culinarista da Mondial e creator pela Multiflon.

Docinho no formato de abóbora é super fácil de preparar. Foto: Bru Calderon

RECEITAS

Salsichas Mumificadas

A figura da múmia é uma das mais fáceis de fazer. Pode ser reproduzida usando salsichas e massa para pastel. Corte a massa em várias tirinhas finas. Enrole as tiras em volta de salsichas e leve ao forno por 15 minutos. Depois de pronto, finalize com molhos de sua preferência, para reproduzir os olhinhos da múmia.



Hambúrguer Monstro de Halloween

Ingredientes para o hambúrguer:

500 g de carne moída (acém, patinho ou o blend de sua preferência)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de chá de alho em pó (opcional)

1 fio de azeite

Ingredientes para montar:

2 pães de hambúrguer com gergelim

4 fatias de queijo cheddar

4 fatia de tomate

2 folhas de alface americana

Maionese e ketchup (para o “sangue” escorrendo)

4 azeitonas pretas sem caroço (para os olhos)

2 rodelas de muçarela ou queijo branco (para o branco dos olhos)

4 tirinhas finas de cebola roxa (para as “sobrancelhas” ou detalhes)

Palitos de denteModo de preparo:

Prepare os hambúrgueres, misturando a carne com o sal, pimenta e alho em pó

Modele dois discos grandes e firmes

Aqueça uma frigideira ou grelha, adicione um fio de azeite e grelhe os hambúrgueres até dourar dos dois lados e chegar ao ponto desejado

Monte os monstrinhos, cortando os pães ao meio e aqueça levemente a parte interna na frigideira

Monte a base com alface, tomate, hambúrguer e um fio de ketchup, para reproduzir o efeito de sangue

Corte as fatias de cheddar em triângulos pequenos e encaixe entre o pão e o hambúrguer, formando os dentes do monstro

Feche o sanduíche com a parte de cima do pão

Para a decoração dos olhos, corte fatias de queijo branco, para simular o fundo dos olhos

Coloque uma rodela de azeitona preta no centro de cada uma

Prenda os olhos com palitos de dente na parte de cima do pão

Use tirinhas de cebola roxa para as “sobrancelhas” ou “cicatrizes”



Docinho de Halloween

(Abóboras de leite Ninho com cenoura)

Ingredientes:

1 xícara chá de leite em pó

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

½ xícara de chá de cenoura cozida e bem amassada (ou batida no mixer)

1 colher de sopa de leite condensado (ajuste se necessário)

Corante alimentício laranja (opcional, para intensificar a cor)

Cravos-da-índia para o cabinho

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o leite em pó, o açúcar e a cenoura amassada

Adicione o leite condensado aos poucos, até obter uma massa macia e modelável, que não grude nas mãos

Se quiser, adicione uma gota de corante laranja e misture bem

Modele bolinhas pequenas

Com um palito, faça leves marcas verticais nas laterais para parecerem miniabóboras

Espete um cravo-da-índia no topo de cada uma, imitando o cabinho

