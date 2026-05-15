Happy hour com vinhos a preços promocionais nas Quintas do Vinho, em maio

Restaurantes do Shopping Recife oferecem rótulos variados com até 50% de desconto

Vinhos a preços promocionais no happy hour Quinta do VinhoVinhos a preços promocionais no happy hour Quinta do Vinho - Foto: Thiago Medeiros/Divulgação

Happy hour é aquele momento do dia que a gente liga o piloto automático e se desliga das demandas completamente, geralmente acompanhado de um bom papo com os amigos, na companhia de um date, bebericando algo e comendo algo gostoso. 

É nessa intenção que o Shopping Recife criou as Quintas do Vinho, um happy hour especial somente às quintas-feiras de maio, das 18h, às 22h, em que alguns dos seus principais restaurantes vendem vinhos a preços mais em conta. 

As casas participantes são Brûlée Pâtisserie, Chiwake, Coco Bambu, Eki, Sushi Yoshi, Terra, Tio Armênio, Toscana Forneria, Vasto e Zio Cucina, e cada estabelecimento fez sua curadoria de rótulos nacionasi ou importados. 

Ao comprar um dos vinhos selecionados no happy hour Quintas do Vinho, o cliente também ganha uma taça personalizada no mesmo dia da ação. 

A troca e a personalização de taças ocorre no Parque Gourmet, em frente ao quiosque Casa dos Frios.


SERVIÇO
Quintas do Vinho SR
Onde: Shopping Recife, nos restaurantes - Brûlée Pâtisserie, Chiwake, Coco Bambu, Eki, Sushi Yoshi, Terra, Tio Armênio, Toscana Forneria, Vasto e Zio Cucina
Quando: 21 e 28 de maio, das 18h às 22h
Informações: @shoppingrecife

