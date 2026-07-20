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Hello Kitty

Hello Kitty é a estrela da nova campanha da Bob´s; saiba como garantir sua pelúcia

As bonequinhas colecionáveis estão disponíveis até 30 de setembro

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Pelúcias colecionáveis da Hello Kitty na nova campanha da Bob´sPelúcias colecionáveis da Hello Kitty na nova campanha da Bob´s - Foto: Divulgação

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Personagem criada há mais de 50 anos, a bonequinha Hello Kitty (que não é uma gatinha, apesar de se assemelhar muito) parece não envelhecer na memória do público e continua sendo um símbolo de fofurismo. 

Surfando na onda da ativação de memórias afetivas como isca de venda, a rede Bob´s lançou a campanha Bob’s Play em parceria com Hello Kitty and Friends. 

Ao comprar o combo Bob’s Play Burger, com cheeseburger, batata palito pequena e suco de caixinha, o consumidr pode escolher uma das pelúcias da nova coleção - Hello Kitty, My Melody ou Kuromi.

O combo Bob’s Play Franlitos também dá direito à pelucinha e é composto por quatro unidades de Franlitos, batata palito pequena e suco de caixinha.

A campanha estará nos restaurantes participantes de todo o Brasil até 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques.

Mais informações sobre a coleção no site da rede

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