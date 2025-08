A- A+

Hello Kitty Hello Kitty invade os lanches do McDonald's; conheça novidades Na collab entre as duas marcas, a cor rosa predomina em todas as guloseimas

A carismática personagem Hello Kitty invade a rede McDonald's, o que rendeu uma collab de duas campanhas simultâneas: o McLanche Feliz chega com as pelúcias da Hello Kitty e as sobremesas do McDonald's ganharam versões em tom de rosa inspiradas na personagem - Sundae, Top Sundae e McColosso Hello Kitty combinam o sabor baunilha do gelado com uma camada de cobertura sabor tutti frutti e confeitos rosas também do mesmo sabor.

O McColosso no cascão e Top Sundae continuam com os bijus (tubinhos crocantes).

Nem o McCafé escapa da invasão rosa da icônica personagem: nas unidades de cafeteria está sendo vendido o Donut Hello Kitty que, obviamente, tem cobertura rosa sabor morango e é decorado com confeitos de glacê branco.

Pelúcias da Hello Kitty. Foto: Divulgação

Hello Kitty

no McLanche Feliz

O McLanche Feliz será acompanhado por 10 miniaturas de pelúcia da personagem em diferentes versões, com trajes distintos: Hello Kitty Sereia, Surf e Vestido Violeta, e até uma versão da personagem como Anfitriã do McDonald’s.

Vendas

Sobremesas Hello Kitty

Pré-venda: a partir de 5 de agosto diretamente pelo app da rede

Abertura das vendas: 12 de agosto pelo Peça e Retire, Drive-Thru, pelos totens de autoatendimento, no balcão ou no McDelivery.

McLanche Feliz Hello Kitty

Abertura oficial das vendas: 12 de agosto pelo Peça e Retire, Drive-Thru, pelos totens de autoatendimento, no balcão ou no McDelivery.

*Com informações da assessoria de imprensa

