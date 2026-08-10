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Recife Hidden abre temporada em 27 de agosto, reunindo música, gastronomia e arte Projeto inspirado em ocupações urbanas temporárias chega ao Bairro do Recife com extensa programação

Será a poucos metros do Marco Zero, no Bairro do Recife, que o Hidden promete trazer sua atmosfera festiva e gastronômica à capital pernambucana, a partir do dia 27 de agosto.

Inspirado por ocupações temporárias que transformam espaços urbanos ao redor do mundo, o projeto reúne música, gastronomia, arte e convivência por temporadas.





Segundo a equipe de comunicação, haverá uma programação que se renova semanalmente, como atrações musicais e chefs convidados assumindo a cozinha.

Além de receber os cozinheiros locais, o Hidden busca construir parcerias com empreendedores, produtores e marcas pernambucanas. Já a curadoria musical pretende valorizar a cena local, abrindo espaço para bandas e artistas da terra, além de grandes nomes da música nacional.

O espaço em si foi pensado para incentivar a circulação e os encontros, sem mesas marcadas, nem serviço tradicional. O funcionamento acontece por meio do autosserviço.



Espalhados pelo espaço, os lounges foram concebidos como salas de estar acolhedoras. Também à disposição, estará o mercado Hidden com vinhos, destilados, petiscos e diferentes opções gastronômicas.

Hidden Recife

A abertura oficial dia 27 de agosto

Endereço: av. Rio Branco, 162, Bairro do Recife

Instagram: @hiddenrecife

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