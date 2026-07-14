Hiro é novo restaurante japonês em Boa Viagem, sob consultoria de Marcos Kanashiro; saiba mais
Casa pretende aproximar clietela local de ingredientes nobres, como ouriço e olhete
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Uma das mais recentes inaugurações na Zona Sul do Recife atende pelo nome de Hiro, restaurante focado em gastronomia japonesa dos sócios João Pedro César, Eduardo Koury, Aziz Calife Júnior e Marcos César.
A casa conta com consultoria do sushiman Marcus Kanashiro e propõe aproximar a clientela de ingredientes nobres, como hamachi japonês (olhete), vieira canadense, enguia, uni (gônadas de ouriço), ovas de salmão, centolla e bluefin espanhol.
Além de priorizar insumos considerados iguarias, o menu do Hiro amplia as fronteiras nipônicas e mergulha em fusões culturais curiosas.
É o caso do Adele Maguro, que é o tartar de atum finalizado com especiarias libanesas (R$ 59), como pimenta-síria e zaatar.
De acordo com os os sócios, o prato presta homenagem ao primeiro restaurante do grupo, o Adele Cozinha Libanesa, também em Boa Viagem, e simboliza a filosofia da casa de criar conexões entre diferentes tradições culinárias.
O tom contemporâneo do chef Kanashiro segue com o Mango Shake (R$ 68), que combina cubos de salmão trufado, chutney de manga e quinoa crocante, e com o tiradito de anchova negra defumada (R$ 59).
Pedida mais clássica, o cliente ainda encontra vieiras na concha com foie gras (R$ 165).
Cozinha quente e bebidas
Na categoria de pratos quentes, o Yakiniku Hiro (R$ 79) promete ganhar a clientela. Além de ser servido em grelha charmosa, bastante tradicional no Japão, serve lâminas de wagyu em pedra aquecida. A carne do wagyu é extremamente gordurosa e, por isso mesmo, saborosíssima. O próprio cliente sela a carne no seu ritmo.
Na criação da coquetelaria está o bartender Márcio Felipe, que optou por ingredientes aromáticos asiáticos para harmonizar como uma luva com a culinária do restaurante.
Lançou mão de matchá, yuzu, togarashi, wasabi e gengibre, por exemplo. A oferta etílica fica completa com a seleção de saquês japoneses à disposição.
SERVIÇO
Hiro Cozinha Japonesa
Onde: Rua Mário Souto Maior, 71, Boa Viagem
Informações: @hirocozinhajaponesa