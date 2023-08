Hocus Pocus lança cervejas especiais com blends de lúpulos; conheça

A- A+

Essa é para os fãs de cervejas especiais. Pertinho do Dia Internacional da Cerveja (4/8), a Hocus Pocus escoa novidades do seu portfólio com entrega para todo o Brasil.



Entre as novidades, a Overthinking, uma New England IPA, preparada com single hop do lúpulo experimental EXP 1320, tanto na fervura quanto no dry hopping.



No seu sensorial, traz uma primeira camada de aromas de pêssego, manga e limão, finalizando com um toque herbal.



O outro lançamento, a Hockney’s Dreamscape é uma New England IPA com toque frutado devido ao lúpulo Luminosa - oferece goiaba, pêssego e mamão.



Na leva de boas novas, a Retrofuturism, uma West Coast IPA, que combina os lúpulos Pink e o El Dorado, que já brilhou em alguns blends.



A mistura levou aromas cítricos de laranja e abacaxi para a primeira camada sensorial e um segundo plano mais doce com maçã, baunilha e mel.



Completando as novidades a Too Many Astronauts, West Coast IPA, uma mistura cítrica de melão com melancia, e herbais refrescantes como hortelã. Single malt maris otter, o que deixa a aparência mais acobreada e o lúpulo brilhando no aroma.

Instagram: @hocuspocus



