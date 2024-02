Saiba mais sobre o Dia Mundial das Leguminosas; saiba quais nutrientes oferecem

A- A+

Leia também

• Carnaval: Nutricionista dá dicas para curtir a folia de forma saudável

• Sorvete e gelato: você sabe qual a diferença entre as sobremesas? Confere aqui

Hoje (10), comemora-se o Dia Mundial das Leguminosas, data que foi instituída no dia 20 de dezembro de 2018 pela FAO, e tem como objetivo promover os benefícios nutricionais das leguminosas e a sua importância para a manutenção de sistemas alimentares sustentáveis e a erradicação da fome mundial.

Em geral, as leguminosas são ricas em proteínas, carboidrato, fibra, magnésio, ferro, manganês, fósforo, potássio, cobre, zinco, vitamina B6 (piridoxina) e B3 (niacina), além de conterem baixo teor de lipídio (exceto amendoim e soja).



Quel tal aproveitar os benefícios das leguminosas preparando uma variação de polenta com grão-de-bico? Confira o passo a passo que a rede brasileira de restaurantes Divino Fogão.

RECEITA

Polenta de grão-de-bico

Ingredientes:

250g de farinha de grão-de-bico

500ml de água

Caldo de legumes em pó a gosto

70ml de azeite

100ml de grão-de-bico cozido

150g de queijo brie

1,5kg de tomate italiano

10g de alho

100g de cebola em cubos

30g de alho-poró em rodelas

20g de salsão em fatias

Sal a gosto

50g de cenoura em rodelas finas

Manjericão para decorar

Modo de preparo:

Em uma forma, coloque uma parte do azeite e o tomate sem semente, a cebola, alho, alho-poró, salsão, sal e a cenoura. Leve para assar a 180º por 25 minutos. Após assado, tire do forno e bata no processador

Em uma panela, coloque o que foi processado para ferver e ajuste o sal, se necessário. Para o grão de bico cozido, tempere com sal e azeite, e leve ao forno até ficar crocante

Para a polenta, coloque em uma panela a água, 30 mlde azeite e o caldo de legumes

Quando ferver, coloque a farinha de grão-de-bico aos poucos, sempre mexendo

Quando estiver bem cremoso e consistente, coloque em uma tábua de madeira, adicione molho por cima, finalize com queijo brie e folhas de manjericão

Veja também

CARNAVAL Restaurante Guaiamum Gigante oferece happy hour em dias de Carnaval