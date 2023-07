A- A+

ATUM Hoje, 20, e amanhã, 21, tem jantar especial com atum no Voar e Arvo; saiba mais Os chefs Pedro Godoy e Simpson dos Santos assinam as duas noites em que o peixe domina o menu

Hoje, 20, e amanhã, 21, os chefs Pedro Godoy e Simpson dos Santos se reúnem para preparar dois jantares de seis etapas chamado de "Atum Degustação", nos restaurantes Voar (hoje) e Arvo (amanhã), em que exploram toda a versatilidade do peixe de carne avermelhada conhecido como o velocista do mar. E tão em alta nas casas de nível no Recife.

O menu é inédito (sob consulta) e o jantar sairá a R$ 280 por pessoa - entretanto, os pratos poderão ser pedidos de forma avulsa também.

Os chefs do evento

Amigos há mais de uma década, Pedro e Simpson já desenvolveram diversas parcerias e oficinas, como as aulas de sushi e cozinha oriental, que acontecem periodicamente no Arvo Ateliê, situado no mesmo imóvel onde funciona o Arvo Restaurante, no Torreão.

SERVIÇO

Jantar "Atum Degustação"

Terá 6 etapas, cinco preparadas com atum e uma sobremesa

Preço por pessoa: R$ 280 - os pratos também serão vendidos de forma avulsa

A partir das 19h

Quando: hoje (20) e sexta-feira (21), no Voar Restaurante - Rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem

Amanhã, sexta-feira (21), no Arvo Restaurante - Rua Djalma Farias, 170, Torreão

Instagram: @voarrestaurante

