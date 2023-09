Hotel & Food Nordeste abre credenciamento para 5ª edição; saiba como participar

A- A+

A Hotel & Food Nordeste ( HFN), evento que reúne toda a cadeia produtiva de hospedagem e alimentação fora do lar da Região, está com o credenciamento aberto para a sua 5ª edição, que será realizada no Pernambuco Centro de Convenções, de 8 a 10 de novembro, das 14h às 21h, em paralelo à Super Mix 2023. O credenciamento, que pode ser feito no site do evento, é pré-requisito para a participação dos profissionais e empresas acessarem todas as oportunidades oferecidas pela feira.



Serão três dias de intensas vendas com mais de 400 marcas expositoras, além de uma grade de conteúdo bem completa para atualização profissional e networking.



O credenciamento permite o acesso ao evento durante todos os dias de sua realização. “O participante tem acesso a insights valiosos sobre as últimas tendências, melhores práticas e inovações tecnológicas no campo da hospitalidade e da alimentação”, acrescenta a diretora da Insight Feiras e Negócios, Tatiana Menezes.

“Estimulamos o credenciamento antecipado para que todos possam começar a contagem regressiva e ter acesso desde já a tudo que iremos proporcionar com a HFN, seja a partir da interação entre os profissionais do setor, o compartilhamento de conhecimento nos eventos de conteúdo, a exposição de produtos e serviços inovadores e até mesmo a criação de oportunidades de negócios”, comenta a diretora da Insight Feiras e Negócios, Carol Baía.

Para as empresas expositoras, o evento proporciona visibilidade à marca, além da oportunidade de estabelecer contatos comerciais e a chance de fechar negócios com potenciais clientes e parceiros.

Sobre o evento

Hotel & Food Nordeste é a única feira da Região que conecta fornecedores de serviços, tecnologia e produtos aos meios de hospedagem e de alimentação fora do lar. É realizada por quem entende as necessidades do setor no Nordeste, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) e a Insight Feiras & Negócios.



Proporciona o acesso a fornecedores de ingredientes, suprimentos, alimentos e bebidas, equipamentos, softwares, mobiliário, cama, mesa e banho, translado, entretenimento, mão-de-obra qualificada com compradores do setor de hotelaria (hotéis, motéis, pousadas, resorts) e do setor de food service (catering, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, pizzarias e cafeterias).



O evento tem o patrocínio ouro da CNC, SESC e Senac, prata do Banco do Nordeste, apoio do Sebrae e apoio institucional da Abralimp, Ascape, AHPG, SBGAN, APECERVA, ABIMAQ, ABRAVA, Recife Convention Bureau, Porto de Galinhas Convention Bureau e ABIEPAN. Outras informações pelo site www.hfne.com.br

