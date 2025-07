A- A+

HUB Hub Food agora é restaurante físico na Zona Norte do Recife; conheça as marcas O empreendimento, que era cloud kitchen desde 2019, agora oferece experiência presencial

Operando como cloud kitchen desde 2019, o Hub Food, unidade Parnamirim, na Zona Norte do Recife, agora funciona como restaurante físico, oferecendo cardápio de 12 marcas reunidas no mesmo ponto: Cucina Parmê, Galo Galo, Villa Foria, Break Burguer, Salut, Green Panda, Pokeê, Barkoo, Yumei e Wokee. O delivery e as retiradas continuam.



No digital, o Hub Food crescendo na quantidade de restaurantes, oferecendo 16 marcas ao público, que pode fazer o pedido pelo iFood ou diretamente pela plataforma www.hubfood.com.br.

O "novo" hub

“A proposta é oferecer ao cliente a liberdade de escolher qualquer prato do cardápio das 12 marcas, tudo servido no mesmo salão. Na parte interna, as cozinhas ocupam espaços específicos, de acordo com cada operação, respeitando a identidade, receitas e processos próprios, garantindo qualidade e autenticidade em cada pedido”, explica Ivo Lira, sócio-diretor do Hub Food.

Além da diversidade de opções gastronômicas, o lugar, com pegada bem informal, também disponibiliza área kids e estacionamento para maior comodidade dos clientes.



SERVIÇO

Hub Food Restaurante

Zona Norte (restaurante, delivery e retirada)

Onde: avenida Santos Dumont, 599, Rosarinho, Recife



Zona Sul (Delivery e retirada)

Onde: rua Capitão Zuzinha, 48, Boa Viagem, Recife

Telefone: (81) 331-40541

Instagram: @hubfoodoficial

Com informações da assessoria de imprensa

