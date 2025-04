A- A+

Tecnologia IA, regulação e desafios comerciais em debate no Web Summit Rio Conferência acontece em um momento complexo para o setor tecnológico mundial, marcado pela guerra comercial lançada pelo presidente americano Donald Trump

Dilemas sobre inteligência artificial generativa e regulação de redes sociais serão abordados a partir deste domingo (27) na edição latino-americana da conferência de tecnologia Web Summit, que abriu as portas no Rio de Janeiro com desafios marcados pelas incertezas geopolíticas e econômicas.

"O mundo está mudando rapidamente. O poder já não está concentrado, está se movendo, se multiplicando e se tornando multipolar. E todos se perguntam, o que vem depois? Por isso estamos aqui", disse na abertura o fundador e diretor-executivo do evento, Paddy Cosgrave.

A conferência acontece em um momento complexo para o setor tecnológico mundial, marcado pela guerra comercial lançada pelo presidente americano Donald Trump, que afeta a força China e Europa.

Representantes de companhias como Nvidia, TikTok, Meta e OpenAI dissertarão sobre a busca de modelos de IA generativos mais eficientes e sustentáveis, bem como o futuro da produção de semicondutores.

Esses assuntos ganharam maior relevância após a escalada americana de tarifas, que está provocando uma concorrência mais agressiva entre as grandes potências para desenvolver e controlar tecnologias-chave.

Outro foco do evento será a sustentabilidade, com iniciativas que aproveitam a tecnologia para abordar os desafios ambientais, quando o Brasil se prepara para receber em novembro a COP30 contra a mudança climática, em Belém do Pará.

A fronteira entre liberdade de expressão e desinformação, ou a regulação de plataformas digitais, também será objeto de discussão, com oradores como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, depois de controvérsias pela suspensão temporária das redes sociais X e Rumble.

Também há espaço para entender como a expansão do setor fintech latino-americano está incrementando o acesso a serviços financeiros para uma parte da população de mineração até há pouco tempo.

"A Web Summit sempre foi mais que simples conversas em cima de um palco. Trata-se de conectar as pessoas que depois definem acordos comerciais, impulsionam os investimentos e globalizam a inovação local", assinalou à AFP Cosgrave antes de inaugurar a conferência.

A Web Summit Rio, que vai até quarta-feira, espera atrair mais de 30.000 pessoas.

Cosgrave anunciou que a edição latino-americana do evento será realizada no Rio de Janeiro por mais cinco edições, até 2030.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, por sua vez, a construção de um campus de Inteligência Artificial de vanguarda, alimentado integralmente por energia limpa.

“Queremos contribuir para a revolução da IA e garantir que sirvamos ao bem público”, disse Paes na abertura em um centro de convenções no oeste da cidade.

Cerca de 500 empresas e mil startups apresentam suas iniciativas a potenciais investidores, segundo os organizadores.

O Web Summit Rio 2025 é considerado um dos maiores encontros tecnológicos da região. A AFP é uma das agências de notícias parceiras do evento.

