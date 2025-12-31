A- A+

MAIS PEDIDOS Ifood revela ranking dos mais pedidos em dezembro de 2025; confira os produtos Plataforma de entregas constatou um salto na venda, principalmente, de pantones

A plataforma iFood divulgou o balanço dos itens mais pedidos neste mês de dezembro, e, obviamente, os produtos temáticos do fim de ano, seja comida ou presente, lideraram o ranking, na seguinte ordem: panetone, sorvetes, churrasco, jogos e brinquedos, e cerveja.

De acordo com levantamento do iFood Tendências, essas são as categorias de maior crescimento na primeira quinzena de dezembro, comparado ao mesmo período do ano anterior.

O levantamento também registrou que, por conta do alto verão, o brasileiro caprichou nos pedidos de sorvete chegando a 126%.

Enquanto o panetone cuida da tradição, os brasileiros lutam contra o calor típico de dezembro com 888 mil pedidos apenas na primeira quinzena de dezembro.

Churrasco

tradicional

A paixão dos brasileiros por churrasco fez o consumo da categoria dobrar de tamanho, com 101% a mais de pedidos que nos primeiros 15 dias de dezembro do ano passado.

A cerveja, combustível oficial da confraternização, acompanhou a alta, com crescimento de 72% (336 mil pedidos).

Se dezembro tivesse um sabor, seria de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate: apontando a tendência dos brasileiros para compras no delivery nos preparativos para as festas, o tradicional panetone registrou o crescimento de 157% de pedidos no período.

Em números absolutos, foram 26 mil unidades em 2024 e 68 mil panetones rodando pelo Brasil a primeira quinzena do mês.

"Os dados ajudam a explicar o comportamento do brasileiro durante o mês de festas. Dezembro é sobre comer panetone, o campeão nacional, tomar sorvete, comprar brinquedos para as crianças, fazer confraternização com churrasco e cerveja. E o crescimento das vendas de um ano para o outro mostra que os consumidores usam a conveniência do delivery para poder investir tempo naquilo que importa, que é celebrar com a família e amigos", explica Rafael Corrêa, Head de Comunicação do iFood.



*Com informações da assessoria de imprensa

