Ifood revela ranking dos mais pedidos em dezembro de 2025; confira os produtos

Plataforma de entregas constatou um salto na venda, principalmente, de pantones

Panetone foi campeão de pedidos em dezembro de 2025Panetone foi campeão de pedidos em dezembro de 2025 - Foto: Ifood/Divulgação

A plataforma iFood divulgou o balanço dos itens mais pedidos neste mês de dezembro, e, obviamente, os produtos temáticos do fim de ano, seja comida ou presente, lideraram o ranking, na seguinte ordem: panetone, sorvetes, churrasco, jogos e brinquedos, e cerveja.

De acordo com levantamento do iFood Tendências, essas são as categorias de maior crescimento na primeira quinzena de dezembro, comparado ao mesmo período do ano anterior.

O levantamento também registrou que, por conta do alto verão, o brasileiro caprichou nos pedidos de sorvete chegando a 126%. 

Enquanto o panetone cuida da tradição, os brasileiros lutam contra o calor típico de dezembro com 888 mil pedidos apenas na primeira quinzena de dezembro.

Churrasco
tradicional
A paixão dos brasileiros por churrasco fez o consumo da categoria dobrar de tamanho, com 101% a mais de pedidos que nos primeiros 15 dias de dezembro do ano passado. 

A cerveja, combustível oficial da confraternização, acompanhou a alta, com crescimento de 72% (336 mil pedidos).

Se dezembro tivesse um sabor, seria de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate: apontando a tendência dos brasileiros para compras no delivery nos preparativos para as festas, o tradicional panetone registrou o crescimento de 157% de pedidos no período. 

Em números absolutos, foram 26 mil unidades em 2024 e 68 mil panetones rodando pelo Brasil a primeira quinzena do mês.

"Os dados ajudam a explicar o comportamento do brasileiro durante o mês de festas. Dezembro é sobre comer panetone, o campeão nacional, tomar sorvete, comprar brinquedos para as crianças, fazer confraternização com churrasco e cerveja. E o crescimento das vendas de um ano para o outro mostra que os consumidores usam a conveniência do delivery para poder investir tempo naquilo que importa, que é celebrar com a família e amigos", explica Rafael Corrêa, Head de Comunicação do iFood.
 

*Com informações da assessoria de imprensa

