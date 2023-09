Inscrições para o edital "Sabores e Saberes da Gastronomia Quilombola" se encerram dia 22/09

A- A+

Vão até o próximo dia 22 de setembro as inscrições para o edital "Sabores e Saberes da Gastronomia Quilombola", lançado em agosto pela Fundação Cultural Palmares. O edital tem como intuito fortalecer as práticas culinárias das comunidades remanescentes de quilombos, assim como valorizar e visibilizar seus saberes e costumes gastronômicos.



Serão eleitas 50 iniciativas gastronômicas da cultura quilombola que receberão premiação no valor de R$ 20 mil (brutos). As inscrições são realizadas com o preenchimento de formulário disponibilizado pela Fundação Palmares.





Além do registro e mapeamento dos produtos realizados por essas comunidades, outro objetivo do edital é evidenciar as experiências do fazer das comunidades quilombolas, protagonizando a construção de seus costumes para com os processos criativos alimentares, com técnicas tradicionais como parte da manifestação cultural local.



Outra dimensão explorada pelo edital é sua inserção no escopo da Economia Criativa. A cultura gastronômica das comunidades quilombolas por vezes é imbuída de valores também de ordem econômica, podendo gerar nas comunidades potenciais de geração de renda para manutenção das tradições locais.

Mais informações sobre o edital, no site da Fundação Palmares.

