Inverno: prepare um drinque para aquecer nesses dias de chuva e clima frio

Começou a temporada mais fria do ano e, para esquentar a temperatura, o consultor de eventos da Pernod Ricard Brasil, Dilton Sales, sugere um drinque com o sabor marcante do uísque.

ARERÊ



INGREDIENTES

50 ml Ballantine’s

15 ml de sumo de limão

20 ml xarope de morango

100 ml de água de coco

Espuma de gengibre



MODO DE PREPARO

MONTADO; copo longo – Em um copo longo com gelo acrescente todos os ingredientes exceto a espuma, mexa suavemente puxando de baixo para cima. Complete com espuma de gengibre guarneça com uma fatia de limão e folha de hortelã.



XAROPE DE GENGIBRE

800 ml de água

800 g de açúcar

300g Pedaços de gengibre



MODO DE PREPARO

Sempre 1 para 1. Lave o gengibre e corte em pedaços. No mesmo recipiente que medir a quantidade de água e açúcar, meça o gengibre cortado. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Com uma peneira fina e um funil, coe para uma garrafa e feche. Coloque a data de fabricação e de validade, 1 mês após a produção.



ESPUMA DE GENGIBRE

250 ml de xarope de gengibre

80 ml de sumo de limão / Solução de ácido cítrico

170 ml de água

pitada de emulsificante

Capsulas de NO2



MODO DE PREPARO

Bater tudo no liquidificador, quanto mais emulsificante colocar na mistura mais grossa ficará a espuma. Coloque a mistura no sifão, certificar-se no sifão: de estar com a borracha interna; fechar até o fim para introduzir capsula de chantili, balançar e deixar na geladeira por no mínimo 30 minutos, etiqueta com data de produção.



Para maior dinamismo dobre a receita e guarde metade em uma garrafa, etiqueta com data de produção, na geladeira. Assim quando acabar será apenas abrir, lavar a garrafa, repor e introduzir a capsula.

Balanço

Com forte presença no Nordeste, a Pernod Ricard Brasil, aliás, fez um balanço positivo do mês de junho, por conta das festas juninas. "Se tem uma coisa que combina com forró, arrasta-pé é aquele friozinho gostoso do interior, é o sabor marcante de um bom whisky. O whisky que vem de regiões frias da Escócia, trraz a tradição e o toque quente, assim como o da fogueira", defende Dilton.

Ainda segundo o consultor, o grupo esteve presente em cidades de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia.

