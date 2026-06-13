Ipanema Inn chega aos 50 anos no coração de Ipanema e segue se renovando; conheça o hotel

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RIO DE JANEIRO (RJ) - Berço da bossa nova, ponto de encontro de artistas e hippies da contracultura na década de 1970, que se reuniam numa região lendária conhecida como Dunas do Barato, o bairro de Ipanema tem um 'quê', talvez seja o fato de ditar tendências e ser palco de muitos acontecimentos instigantes no Rio de Janeiro, que os seus vizinhos de zonal sul, Leblon e Copacabana, não possuem.



É nesse pedaço de lugar, a 130 metros da praia, na altura dos postos 9 e 10, onde fica o Ipanema Inn, hotel ipanemense da gema, que completa 50 anos de fundação pela família Strozberg-Gorin.



E, que, definitivamente, oferece o charme e o mood da região - além de uma localização excepcional - a quem nele se hospeda.

Quarto no hotel Ipanema Inn. Foto: MCA Estudio/ Divulgação

Elegância no DNA

"Tem uma elegância natural. Elegância descontraída, que não necessariamente pela roupa, pelas joias, mas pelo jeito de viver. Elegância das relações, da simpatia, da cordialidade, dos pequenos gestos. Essa elegância define Ipanema", define Daniel Gorin, gerente geral do Grupo Arpoador (City&Sea), responsável pelo Hotel Arpoador, Arp Bar, além do Ipanema Inn e do restaurante Quitéria.



Neto dos fundadores do hotel cinquentenário, Rachel e Manoel, Gorin cresceu perto da praia, vivenciando o bairro e a sua oferta. Ipanema é pródiga em galerias de arte, botequins, bons restaurantes, ótimo para andar de bicicleta e, como não (?), passar longos momentos na praia.



É Daniel quem responde pelas atualizações estéticas e de hospitalidade do grupo, que congrega o 'way of life' de Ipanema com sustentabilidade, boa gastronomia e atenção aos detalhes. E zero afetação.



Por dentro

O Ipanema Inn ocupa um prédio baixo na Rua Maria Quitéria e interiorizou a tal elegância a qual Daniel se refere. Os quartos têm estrutura enxuta e muito aconchegante, tons claros, dispõe de rede no lugar de algum set de sofás, água fresca em garrafas de vidro e amenities da vizinha e marca parceira Granado.



É uma ótima hospedagem para quem viaja solo, para casais ou com amigos. Bikes retrô são disponiibilizadas pelo hotel, assim como guarda-chuvas e infra na praia - cadeiras, toalhas, etc.



Um dos capitais que mais conquistam o hóspede é o humano. Com a maior parte das lideranças sendo de mulheres, o ato de receber do hotel é relax, com sorrisão no rosto e algum papo descontraído no lobbie. É como se o time estivesse em casa (e não estariam mesmo?) recebendo amigos de longa data. A gente sente uma sensação de bem-estar imediata.

Hotel oferece bike para que os hóspedes vivenciem Ipanema como os próprios moradores. Foto: Eduardo Magalhães/Divulgação

"Quando a gente pensou na reforma, a gente olhou muito pra dentro. Ética e estética caminham juntos. E para uma família que cuida há 50 anos desse hotel, ética é fundamental, a gente tem uma relação muito próxima aos colaboradores, pra gente isso é muito importante. Isso transparece no serviço. Muita gente elogia o serviço, dizendo que é muito próximo do cliente. O conceito é de ser uma casa ipanemense", enfatiza Gorin.



Boas gastronomia e coquetelaria fecham o pack de atendimento do hotel, que tem o restaurante Quitéria ocupando o andar térreo, terraço e esplanada.



Não precisa ir longe para se deparar com alguns dos principais pontos bacanas do bairro: Galeria Nara Roesler, Toto (bistrô do chef Thomas Troisgros), Granado, Farm Etc, Osklen, Praça Nossa Senhora da Paz, Livraria da Travessa, etc.



Sustentabilidade

Pioneiros em sustentabilidade, os hotéis Ipanema Inn e Arpoador são os primeiros certificados Lixo Zero no estado do Rio de Janeiro.



Entre outras ações que impactam positivamente o meio ambiente e o meio social, todos os resíduos gerados na operação são destinadoscorretamente, reciclados e compostados. A taxa de desvio de aterro sanitário é superior a 90%, um marco em cuidado ambiental.



O preceito primordial que rege esta prática do grupo é gerar um impacto muito maior que os limites da empresa e beneficiar de fato a comunidade.

SERVIÇO

Ipanema Inn

Onde: Rua Maria Quitéria, 27, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)

Informações: ipanemainn.com.br e @ipanemainn

*A jornalista viajou ao Rio de Janeiro a convite da Documennta Comunicação



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