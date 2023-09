A- A+

Sabores IT Coffee traz novos pratos para o seu menu no almoço executivo; confira as opções Além das novidades, os clientes vão encontrar as opções tradicionais de lanches, como salgados, tapioca, croissant, quiches, omeletes e sanduiches

Com toques da gastronomia brasileira e internacional, o chef paraibano Marcilio Cavalcante é quem assina os novos pratos que compõem o menu do almoço executivo do IT Coffee, que ocupa o andar térreo do Empresarial ITC, no Pina. Comandando pela empresária Marina Asfora, o espaço foi reinaugurado recentemente, após passar por uma repaginada e ampliação, com projeto assinado pelas arquitetas Juliana Cavalcanti e Beatriz Moura.



Entre as opções do menu do almoço executivo, estão o camarão grelhado com redução de laranja, acompanhado de arroz 7 grãos, gergelim, castanha, cenoura, brócolis e couve-flor; o risotto siciliano de salmão; e o linguini ao molho Alfredo Trufado acompanhado de medalhão de filé no vinho tinto.

“Quando Marina me procurou, ela pediu que eu pensasse em pratos mais elaborados e que ao mesmo tempo se adequassem no fluxo da cafeteria. Então mergulhei em montar pratos que fossem ricos no preparo, com muita personalidade e utilizando também dos ingredientes locais”, explica o chef Marcilio Cavalcante.



Segundo Marina Asfora, proprietária do IT Coffee, a ideia foi renovar o ambiente e incrementar o cardápio do espaço que funciona há seis anos no térreo do Empresarial ITC. “Estamos com várias novidades no cardápio, mas mantivemos os queridinhos, como é o caso da nossa feijoada. Ampliamos as opções com o novo menu de almoço executivo e passamos a ter uma produção autoral de toda a parte de doces, confeitaria”, destaca.

Além das novidades, os clientes vão encontrar as opções tradicionais de lanches, como salgados, tapioca, croissant, quiches, omeletes e sanduiches. A casa também trabalha com os cafés especiais do Café do Brejo, grão torrado e moído no interior do estado, na cidade de Triunfo. “Optamos por ter aqui o que é de melhor qualidade e não poderia ser diferente com o nosso café”, ressalta Marina Asfora.

Serviço:

IT Coffee

Endereço: Empresarial ITC, na Avenida Antônio de Góes, 275 – Pina, Recife – PE.

Horário: Segunda à sexta, das 7h às 19h.

