Já comeu pão de queijo vegano? Confere a receita

A- A+

Pão de queijo cai bem naquele lanche da tarde e/ou com um cafezinho para acompanhar. Mas já viu, ouviu falar ou provou pão "de queijo" sem queijo? É a versão vegana da famosa iguaria mineira sem nenhum ingrediente de origem animal e sem glúten.



Confira a receita a seguir, elaborada pela chef confeiteira Carolina Yamamoto, mentora da Formação Plantlife. Apesar das diferenças da original, mantém a combinação de sabores e a aparência do pão de queijo tradicional. Ela é indicada para quem tem alguma restrição alimentar do tipo, mas pode ser feita e saboreada por quem quiser.

Ingredientes

380g de mandioca cozida

280g de polvilho azedo

50g de farinha de amêndoas

50g de azeite de oliva

9g de sal

40g de água quente



Modo de preparo

Descasque e pique em pedaços a mandioca. Escorra a água, e com a mandioca ainda quente, faça um purê amassando com um garfo ou batendo no processador de alimentos.

Transfira o purê para uma tigela e misture os demais ingredientes, incluindo a água quente.

Quando a massa estiver morna, misture com as mãos para homogeneizar.

Faça bolinhas de 20g cada e disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando um espaço de 2 dedos entre elas. OBS: nesta etapa você pode levar a assadeira para congelar, depois de firmes transfira os pães para um saquinho para assar depois.

Asse no forno pré-aquecido a 180oC por 20 minutos.

OBS: é possível trocar a mandioca cozida por mandioquinha, batata, batata doce, batata doce roxa ou inhame.

Veja também

Sabores Aprenda a fazer um bolo fofinho de cramberries para tardes de inverno