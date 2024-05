A- A+

CARUARU Jantar especial no Faniif, em Caruaru, trará chefs de todo o Brasil; saiba quem são Geovane Carneiro, Joca Pontes, Onildo Rocha e Miau Caldas são alguns dos nomes no evento realizado no Agreste de Pernambuco

Pelo terceiro ano consecutivo, o restaurante Faniif Cozinha Autoral, pilotado pelo cozinheiro Fagner Figueirêdo, localizado em um dos principais bairros de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o Maurício de Nassau, vai promover um grande encontro de cozinheiros.



No próximo dia 25 de maio, a casa vai receber nomes de peso da gastronomia brasileira para assinar coletivamente um jantar especial. Sob curadoria do chef pernambucano Claudemir Barros, vão desembarcar no evento "O Jantar dos Sete" Geovane Carneiro, sous chef do D.O.M, em São Paulo; Onildo Rocha, atualmente comandando o complexo Priceless, também na capital paulistana; Wanderson Medeiros, dono dos restaurantes Picuí, em Maceió, e Canto do Picuí, em São Paulo, Miau Caldas, consultora de várias casas no Estado; Joca Pontes, do Ponte Nova, Villa e Bercy Village; e Paula Machado, do Buffet Renato Machado (de Caruaru).



Esse grande time gastronômico vai preparar um menu degustação com os mais variados sotaques brasileiros.



O Faniif

À frente do restaurante Faniif, Fagner Figueirêdo vem fazendo um trabalho de formiguinha no meio do Agreste pernambucano, através de iniciativas como esta - O Jantar dos Sete -, atraindo os holofotes do público para além de Caruaru.



Figueirêdo faz questão de destacar que um dos pilares da sua cozinha é a valorização de uma cadeia de pequenos produtores da região, dando protagonismo aos insumos fornecidos por eles em seus cardápios, cujas criações próprias passeiam pelo estilo contemporâneo e intimista, acompanhando todo o layout da casa.



O menu do evento pode ser conferido sob consulta diretamente ao restaurante.

SERVIÇO

"O Jantar dos Sete"

Com Fagner Figueirêdo, Geovane Carneiro, Onildo Rocha, Miau Caldas, Paula Machado, Joca Pontes e Wanderson Medeiros

Quando: 28 de maio, às 19h

Onde: Faniif Cozinha Autoral - Rua José Anselmo de Lira, Maurício de Nassau, 108, Caruaru

Valor do meu-degustação: R$ 400 e R$ 490 (harmonizado com vinhos brasileiros)

Informações e reservas: (81) 998157-8910

Instagram: @faniifcozinhaautoral



