INDIANO Jantar indiano e aula de ioga no Tulasi, no Pina, no dia 18 de agosto; confira programação Restaurante-loja completa oito anos de funcionamento com programação temática

No próximo dia 18 de agosto, sexta que vem, o Tulasi Mercado, Bistrô orgânico e Agroecológico, no Pina, Zona Sul do Recife, comemora oito anos de funcionamento com o evento Noite Cultural Indiana, das 19h às 20h30, que inclui aula de ioga com Bruna Lewis e menu do chef residente Lucas Muniz, que propõe uma imersão gastronômica na Índia.

Os valores variam de acordo com a combinação de serviços que o Tulasi oferece: ioga + jantar indiano (R$ 95 por pessoa); ioga + jantar indiano com harmonização de vinhos (R$ 130 por pessoa).

Quem preferir, é possível ainda comprar as atividades separadademente: aula de ioga (R$ 40) e somente o jantar (R$ 55 por pessoa) e o menu com harmonização (R$ 90 pessoa).

O cardápio do jantar será vegano e dividido em três etapas, com os ingredientes frescos e livres de agrotóxicos do próprio mercado do Tulasi. O chef Lucas Muniz garante que não vai 'carregar' na pimenta, ingrediente típico da culinária indiana.

SERVIÇO

8 anos do Tulasi com Noite Cultural Indiana

Quando: 18/08, das 19h às 20h30

Onde: Avenida Conselheiro Aguiar, 1313, Pina

Reservas e informações: (81) 98270-8000

Instagram: @tulasimercadoorganico

