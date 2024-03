Jazz, blues, rock e... vinho: festival no Recife mescla degustação e música; saiba detalhes

A- A+

Tinto, branco ou rosé? Jazz, blues ou rock? As opções para degustar pelo menos mais de 200 rótulos de vinhos de países da Europa e América do Sul, somadas a uma line-up musical também diversa, são motes do Festival de Vinhos promovido pelo Shopping Recife a partir da próxima sexta-feira (15), no Terraço de Eventos do mall.

Com gastronomia também à disposição dos visitantes, o Festival, com curadoria do enófilo e sommelier Loy Longmann, terá funcionamento de sexta a domingo, a partir das 15h.

Bebidas produzidas na França, Espanha, Portugal, Itália, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil estarão disponíveis para degustação, em espaços divididos em estações, incrementando a experiência de cada território.





Espumantes nacionais e gastronomia de chefs

Com rótulos da Família Geisse e Casa Vadulga, os espumantes nacionais também estão entre os destaques do Festival, inclusive a marca pernambucana Rio Sol.



Para além da experiência com os vinhos, os chefs César Santos, Cláudio Manoel e Anne Aquino marcam presença no evento assinando menu para paladares diversos.

O passaporte único no valor de R$ 80 dará direito a uma taça do Festival. O visitante poderá, a seu critério, consumir por taça ou degustar com oito experiências. Haverá também o valor de R$ 40 revertidos na compra de vinhos nos estandes do evento.

E entre as distribuidoras envolvidas na seleção de rótulos estão Chez France, Wine Concept e Entrevinhos.

Line-up musical

As bandas Oelg e os Boêmios Gondoleiros, Catarina Rosa, Uptown Band, Jamzz, Mongiovi Trio e Papaninfa Acústico integram a lista de atrações do Festival de Viinhos, com apresentações ao vivo durante todos os dias do evento, sempre a partir das 19h.



Confira programação:

Sexta-feira (15) - Oleg e os Boêmios Gondoleiros

Sábado (16) - Catarina Rosa

Domingo (17) - Uptown Band



Sexta-feira (22) - Jamzz

Sábado (23) - Mongiovi Trio

Domingo (24) - Papaninfa Acústico

Serviço

Festival de Vinhos

Quando: de 15 a 24 de março

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos)

R$ 80 - com degustação de oito experiências + taça do evento + R$ 40 revertidos na compra de vinhos nos estandes do evento

