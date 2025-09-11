A- A+

SALVADOR Jefferson Rueda, Ian Baiocchi e Kaywa Hilton cozinham no projeto Origem Convida, em Salvador Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca recebem os chefs d'A Casa do Porco, do Íz e do Boia para jantar de São Cosme e Damião

Principais agitadores da gastronomia em Salvador, o casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, fundadores do Grupo Origem (Origem, Ori, Megiro, Minibar Gem) vão realizar nova edição dos jantares especiais Origem Convida.

No próximo dia 25 de setembro, o casal recebe Jefferson Rueda, de São Paulo, Ian Baiocchi, de Goiânia, e o conterrâneo Kaywa Hilton para uma festa de sabores brasileiros em comemoração ao Dia de Cosme e Damião.



No dia, o restaurante Origem servirá apenas o menu fechado assinado coletivamente por anfitriões e chefs convidados, com oito etapas, com opção harmonizada. O jantar já está à venda.



No Origem Convida Cosme e Damião, o menu elaborado em conjunto será composto por snacks, entradas, pratos principais e sobremesas. Enquanto Jefferson, Ian, Kaywa e Fabricio produzem a parte salgada, a talentosa chef-pâtissière Lisiane Arouca se encarrega da etapa de sobremesas.



Os convidados

Jefferson Rueda é o chef criador do celebrado restaurante A Casa do Porco, inaugurado em 2015 no centro de São Paulo e reconhecido por sua alta gastronomia caipira que tem o porco como protagonista.



A casa está entre os melhores do mundo nas listas The World's 50 Best Restaurants e Latin America's 50 Best Restaurants, além de ser o brasileiro mais bem colocado no ranking francês La Liste. Também mantém há dois anos uma Estrela Verde no Guia Michelin.

Ian Baiocchi é chef-proprietário do Grupo Íz e um dos principais nomes da gastronomia brasileira contemporânea.



Em dez anos à frente de seus próprios restaurantes em Goiânia, construiu um ecossistema que reúne diferentes cozinhas do mundo: o Íz Restaurante, o 1929 Trattoria Moderna, o Grá Bistrô, o Enttres Cocina de Mezcla, o Famu e o Fulles Kitchen, além da sorveteria Alata.

À frente do Boia Restaurante, em Salvador, e do Maré, na Praia do Forte, o chef franco-brasileiro Kaywa Hilton encontra em terras baianas terreno fértil para desenvolver a sua criatividade, sempre aliada às mais elevadas técnicas da gastronomia francesa, na qual fez escola.



Com 17 anos de experiência em restaurantes estrelados, ele afirma que sua missão é apresentar ingredientes baianos aos próprios baianos - em especial os pescados.

*Com informações da assessoria de imprensa



SERVIÇO

Origem Convida Jefferson Rueda, Ian Baiocchi e Kaywa Hilton

Quando: 25 de setembro, às 19h

Onde: Restaurante Origem - Alameda das Algarobas 74, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia

Valor do menu degustação: R$ 420

Valor do menu degustação harmonizado com vinho: R$ 800

Reservas e mais informações: (71) 99202-4587

Instagram: @restauranteorigem





