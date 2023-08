Jericoacoara para foodies: conheça o Éllo, restaurante de Hervé Witmeur que vale a viagem

A- A+

Não é uma novidade que cozinheiros estrangeiros se apaixonem pelas terras brasucas. Basta voltar um pouco no tempo, até a década de 1980 por exemplo, e lembrar da 'invasão' dos franceses via grandes redes hoteleiras, sobretudo as que desembarcaram no Rio de Janeiro.



Há 12 anos, o belga Hervé Witmeur seguiu esse script e adotou o Nordeste do País como lar, junto à esposa, a educadora Marie, especificamente em Barra Grande, no litoral do Piauí, onde abriram as casas La Cozinha - pousada e restaurante -, que a reportagem teve o prazer de conhecer no último mês.



"Fazem 12 anos que estamos no Nordeste e estou cada vez mais apaixonado. Quando chegamos no Brasil, eu tive muita dificuldade na cozinha, estava repetindo meus conhecimentos e minhas técnicas da Europa. Demorei um tempo para entender a cultura e a culinária brasileiras. Depois de alguns anos, entendi a importância de pesquisar. Através de viagens, descobri a abundância e a riqueza do Brasil. Hoje, meu estilo de cozinha é uma cozinha natural que respeita cada ingredientes", comenta o chef.



Espaço do Restaurante Éllo, em Jericoacoara (CE) | Crédito: Chico Rasta/Divulgação



O trabalho em gastronomia e hospitalidade de Hervé e família são uma aula de como um 'estranho no ninho' pode se adaptar completamente ao novo habitat, e de forma surpreendente. Envolve toda a comunidade à sua volta, proporcionando aos moradores locais capacitação profissional e, principalmente, contagiando a equipe com o sentido do trabalho que realiza: amor pelo ofício de servir.



A gastronomia de Hervé, e o trabalho que vem antes da cozinha propriamente dita, coloca a região do Delta do Parnaíba, e Jericoacoara, no Ceará, onde ele pilota a sua casa mais autoral, o Éllo, na rota dos foodies. E é sobre o Éllo que vou me ater nesta matéria.



Experiência que impressiona

Numa das principais ruas do centro da famosa praia de Jericoacoara, o restaurante Éllo impressiona já na entrada. O projeto arquitetônico se destaca entre os estabelecimentos vizinhos: com pé direito alto e paleta integrada ao lugar, o restaurante é absolutamente deslumbrante principalmente de dia. Confortável e, à mesa, acomodando um enxoval sofisticado.



A maior ousadia do Éllo, entretanto, não é carregar o 'título' informal de restaurante mais bonito da região e, sim, oferecer uma gastronomia de primeira linha com direito a menu degustação de oito etapas, além de um robusto cardápio à la carte.





Mais desafiador ainda é o repertório oferecido por Witmeur, e também o seu trunfo, composto por ingredientes orgânicos, muitos oriundos de agroecologia cultivados da sua fazenda em Parnaíba, a La Reserva, onde cultiva ingredientes locais e testa culturas não nativas na região para, quem sabe, chegar a uma viabilidade. Na propriedade tem açaí, cacau, hibisco, figo, mamão, etc.



À parte do privilégio de ter um espaço em que pode cultivar espécies alimentares, o fornecimento é o calcanhar de aquiles, segundo Hervé. "Não temos muitos fornecedores em Jeri. Aqui é difícil o acesso e é preciso uma grande logística para ter produtos de qualidade no dia dia", lamenta o chef.



Mas Witmeur, como bom cozinheiro europeu, não desanima e vai buscando alternativas para escoar a sua criatividade. Não é difícil perceber o estilo de cozinhar do belga - natural, alegre, cheio de vigor e delicadeza.



E que ingredientes frescos, além de pescados e outros frutos do mar, são os seus xodós. Vi caju, cúrcuma, peixe, hibisco e, curiosamente, o cupim bovino marcando gol em alguns momentos dos seus menus.



O resultado impressiona os mais desavisados, tanto pelo comprometimento técnico, quanto pelo sabor das suas criações - muito leves, frescas e coloridas, naturais, sobretudo.



Na noite em que jantei no Éllo, que estava lotado, o menu degustação foi servido, drinques criativos e uma correta carta de vinhos disponibilizada. Os pontos altos: snacks "Da Fazenda ao Mar", incluindo coco, moringa e flores de bananeira; ora-pro-nóbis, pastrami de dry aged de atum e kimchi; picles de marisco, algas e erva-doce e consomê de galinha. Destaques ainda o caranguejo com bottarga (ovas de tainha) e caju, e o bouillabaisse do Nordeste e, sim, um cupim de cozimento impecável.



Apesar de Hervé contestar, a confeitaria é um setor que ele domina como ninguém, e para além da cozinha quente. A sobremesa Figo, Mel e Pólen servida no degustação é excepcional. A fruta, que já não é uma presença comum em cardápios afora, é apresentada em três texturas e enriquecida por pólen de flor e mel de abelhas. Uma vez no Éllo você pode ser fisgado pelo estômago.

Mais sobre o chef

Nascido e criado na Bélgica, o chef Hervé Witmeur passou parte da vida na cozinha do restaurante do pai, em Bruxelas. Após estudar gastronomia e atuar em alguns restaurantes locais, embarcou em um intercâmbio para a Austrália junto com a esposa, a educadora Marie.



Na Oceania adquiriu não só um novo idioma, como também peso na bagagem profissional. Vieram ao Brasil pela primeira vez em 2011 para velejar e encantaram-se com o litoral do Piauí. O casal, então, resolveu fixar-se na região, e abriram as casas La Cozinha, em Barra Grande, e Éllo Restaurante, em Jericoacoara.

Mais sobre a fazenda La Reserva

Fazenda orgânica localizada em Parnaíba, Piauí, focada na produção de super alimentos, como a moringa, a acerola e a cúrcuma. A terra é irrigada pela água do Delta do rio Parnaíba com a incidência solar de 320 dias ao ano.



Graças às técnicas de permacultura, agroecologia e agricultura sintrópica, cultivam a terra de forma sustentável, diversa e produtiva. Por meio dos conhecimentos e práticas de agroflorestamento, hoje a fazenda cultiva uma variedade de frutas, legumes, verduras e temperos sem agrotóxicos, abastecendo restaurantes e comércios da região.



*A jornalista viajou a convite da agência Síbaris



Serviço

Restaurante Éllo

Endereço: Rua São Francisco, Jijoca de Jericoacoara - Ceará

Informações: (88) - 9747-6798

Instagram: @ellorestaurante

