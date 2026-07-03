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LUTO

Morre o pernambucano John Jayme Fernandes da Silva, fundador da John's Sorvetes, aos 74 anos

O velóroio e a cremação do pernambucano ocorreram nesta sexta-feira (3), no cemitério Morada da Paz Paulista

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John Jayme da Silva morreu aos 74 anosJohn Jayme da Silva morreu aos 74 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Fundador da John's Sorvetes, John Jayme da Silva morreu nesta quinta-feira (2), aos 74 anos. A sorveteria existe de 1980 e é uma das mais tradicionais do Recife. 

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A morte foi confirmada pela conta oficial da loja de sorvetes no Instagram: “John foi um homem alegre, irreverente, apaixonado por servir, íntegro, que transformou cada cliente em amigo e cada encontro em boas risadas. Sua presença iluminava qualquer ambiente”, disse. 

“Permanecem com seu legado a sua esposa, filhas e netos, familiares, colaboradores e uma multidão de amigos e admiradores. Todos órfãos de seu humor inebriante e de sua alegria generosa. A John's perde seu fundador. Nós perdemos um amigo. Que sua memória siga viva em cada sorriso que ele ajudou a criar.”, conclui a nota. 

Os comentários na publicação evidenciam  o cuidado e o afeto que John trocou ao longo dos anos com parceiros, clientes e admiradores. “Fui morrar em Recife em 1993 e foi o primeiro sorvete que tomei na vida, na Jonhs da caxanga. Era uma infância humilde e de pouco recurso, mas sempre que possível íamos la tomar sorvete o meu preferido sempre foi o de coco”, comentou a admiradora. 

“Trabalhei 3 anos na Planeta Jonhs de Casa Forte, Seu Jaime era um grande homem de coração gigante. Excelente patrão. E Dona Ana sua esposa também é uma mulher digna e honesta”, disse outro comentário.

O velóroio ocorreu na sexta-feira (3) na Morada da Paz Paulista e a cremação ocorreu no Crematório Morada da Paz Paulista no mesmo dia. 

História
Foi no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife, em 1980, que nasceu a John's Sorvetes. Hoje com lojas espalhadas pela capital, a sorveteria faz parte da memória afetiva de muitos pernambucanos. 

Desde o início, a aposta sempre foi na produção artesanal de sorvetes e picolés preparados com frutas de verdade e leite in natura. "Aqui, o natural é ser de verdade", como diz o bordão da loja. 

 

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