Johnnie Walker promove, no restaurante Voar, o Blue Dinner Experience e apresenta bebida rara

A- A+

Leia também

• Páscoa à moda pernambucana: mestre Vitalino vira chocolate na Confeitaria do Oliveira

• Recife Coffee 10 anos: festival de cafés especiais acontece entre maio e junho

Que pernambucano gosta de uísque, não há dúvida. Até alguns anos, a Capital de Pernambuco era considerada a de maior consumo per capta da bebida no Brasil.

E é mirando no apreço local pelo destilado escocês, que, no próximo dia 10, a plataforma The Art of Blending de Johnnie Walker Blue Label promove no Recife o jantar 'Blue Dinner Experience' no restaurante Voar, em Boa Viagem, com menu harmonizado do chef Pedro Godoy e drinques do bartender da casa Lucas Santos. O jantar, por pessoa, sai a R$ 480 e já está venda.

O Blue Dinner

Experience

A experiência desembarca nas principais cidades do País propondo uma imersão no universo sensorial dos rótulos premium da Johnnie Walker.

Além do jantar harmonizado com o Blue Label, os participantes poderão degustar o rótulo Blue Label Elusive Umami, uma edição rara da Johnnie Walker.

SERVIÇO

Blue Dinner Experience

Onde: Voar Restaurante - Rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem, Recife

Quando: 10 de abril, às 19h30

Valor: R$ 480

Mais informações e reservas pelo Whatsapp: (81) 9967-37122

Instagram: @voarrestaurante

Veja também