LUXO JW Marriott Hotel São Paulo inaugura JW Garden e turbina a experiência gastrô dos hóspedes Hotel na capital paulistana agora conta com horta própria de ervas frescas que vão direto ao prato do cliente

Conhecido pela sofisticação das suas experiências gastronômicas, o JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista, vai inaugurar mais um espaço dedicado à gastronomia do lugar - o JW Garden. O hotel concentra o restaurante Neto e o Bar Caju.

A proposta consiste em ser um jardim localizado na área externa do lobby, com o objetivo de cultivar produtos frescos, ervas e temperos, que serão incorporados à experiência dos hóspedes.

No local, ervas bastante aromáticas, como manjericão, sálvia, hortelã, orégano, tomilho, capuchinha, pimenta, capim-limão, lavanda, limão siciliano e alecrim.



Assim como em todos os hotéis da marca ao redor do mundo, o cultivo de produtos frescos em seus próprios jardins é parte da missão de nutrir corpo, mente e espírito por meio da conexão com o ambiente natural.

“A proposta inclui pratos preparados com ingredientes frescos, bem como coquetéis exclusivos e tratamentos de Spa personalizados”, conta Moacyr Luti, Diretor de Vendas & Marketing do JW Marriott Hotel São Paulo.

SERVIÇO

JW Marriott Hotel São Paulo

Onde: Av. das Nações Unidas, 14.401 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP

Instagram: @jwmarriottsaopaulo / @restaurante.neto / @barcaju.sp

